Pożar domu jednorodzinnego niedaleko Włocławka. Ewakuowano trzy osoby [zdjęcia]

2025-12-23, 10:44  Agnieszka Marszał/Redakcja
Pożar domu jednorodzinnego we Florianowie (pow. włocławski)/fot. KMP Włocławek

Pożar domu jednorodzinnego we Florianowie (pow. włocławski)/fot. KMP Włocławek

Trzy osoby w wieku 61, 65 i 96 lat musiały zostać ewakuowane z płonącego domu jednorodzinnego w miejscowości Florianowo, w powiecie włocławskim. Rodzina nie była w stanie samodzielnie uciec, konieczna była pomoc policji oraz świadków.

Do zdarzenia doszło zeszłej niedzieli. Tuż po godzinie 9:00 dyżurny policji we Włocławku otrzymał zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego we Florianowie. Kiedy funkcjonariusze dojechali na miejsce, zauważyli trzy osoby stojące na balkonie znajdującym się na pierwszym piętrze domu rodzinnego oraz palące się pomieszczenie na parterze.

Rodzina nie była w stanie samodzielnie opuścić zagrożonego miejsca. Policjanci wspólnie z sąsiadem weszli na balkon, używając drabiny. Inny świadek zdarzenia podjechał ładowarką teleskopową, umożliwiając ewakuację trzech osób. W czasie trwania działań dojechała straż pożarna, która pomogła bezpiecznie przeprowadzić ewakuację oraz ugasić pożar.

W pożarze nikt nie odniósł obrażeń. Nie było też potrzeby hospitalizacji rodziny.

