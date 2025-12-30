Podano przyczynę pożaru domu w Górznie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki [AKTUALIZACJA]

2025-12-30, 19:04 Bartosz Nawrocki/Monika Kaczyńska/Redakcja

Pożar domu w powiecie brodnickim/fot. KP PSP Brodnica

74-letnia kobieta zginęła w pożarze mieszkania w kamienicy, do którego doszło we wtorek wieczorem w Górznie, w powiecie brodnickim.

- O godzinie 17:15 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Górzno doszło do pożaru domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. - Podczas pracy strażacy odnaleźli zwęglone ciało w 74-letniej kobiety. Pozostali mieszkańcy domu opuścili swój lokal o własnych siłach i bez uszczerbku na zdrowiu.



Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Takie informacje przekazał nam burmistrz miasta i gminy Górzno Jacek Ruciński. Dodał, że 80-letniemu mężowi zmarłej tragicznie kobiety nic się nie stało. Obecnie przebywa u syna. Niestety jednak, spalona nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania. - Wesprzemy pomocą finansową właściciela budynku, by mógł jak najszybciej wrócić do swojego lokalu - zadeklarował burmistrz. - Jako gmina będziemy wnioskować o wsparcie dla pogorzelca, by otrzymał wsparcie pieniężne oraz w remoncie mieszkania - dodał.