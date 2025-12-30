Podano przyczynę pożaru domu w Górznie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki [AKTUALIZACJA]

2025-12-30, 19:04  Bartosz Nawrocki/Monika Kaczyńska/Redakcja
Pożar domu w powiecie brodnickim/fot. KP PSP Brodnica

Pożar domu w powiecie brodnickim/fot. KP PSP Brodnica

74-letnia kobieta zginęła w pożarze mieszkania w kamienicy, do którego doszło we wtorek wieczorem w Górznie, w powiecie brodnickim.

- O godzinie 17:15 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Górzno doszło do pożaru domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. - Podczas pracy strażacy odnaleźli zwęglone ciało w 74-letniej kobiety. Pozostali mieszkańcy domu opuścili swój lokal o własnych siłach i bez uszczerbku na zdrowiu.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Takie informacje przekazał nam burmistrz miasta i gminy Górzno Jacek Ruciński. Dodał, że 80-letniemu mężowi zmarłej tragicznie kobiety nic się nie stało. Obecnie przebywa u syna. Niestety jednak, spalona nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania. - Wesprzemy pomocą finansową właściciela budynku, by mógł jak najszybciej wrócić do swojego lokalu - zadeklarował burmistrz. - Jako gmina będziemy wnioskować o wsparcie dla pogorzelca, by otrzymał wsparcie pieniężne oraz w remoncie mieszkania - dodał.

Mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy

Mówi Jacek Ruciński, burmistrz miasta i gminy Górzno

Brodnica
Pożar domu w powiecie brodnickim/fot. KP PSP Brodnica Pożar domu w powiecie brodnickim/fot. KP PSP Brodnica

Region

Sylwester z Polskim Radiem PiK Bawcie się z nami już po godz. 17:00 [wideo]

Sylwester z Polskim Radiem PiK! Bawcie się z nami już po godz. 17:00 [wideo]

2025-12-31, 14:10
Dwie awarie torów w Bydgoszczy na ulicach Jagiellońskiej i Focha. Znamy przyczyny

Dwie awarie torów w Bydgoszczy na ulicach Jagiellońskiej i Focha. Znamy przyczyny

2025-12-31, 11:39
Wrócił śnieg. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami

Wrócił śnieg. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami

2025-12-31, 10:21
Mirosław Bartulewicz: Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, uważajmy na innych [Rozmowa Dnia]

Mirosław Bartulewicz: Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, uważajmy na innych [Rozmowa Dnia]

2025-12-31, 09:03
Ostatnie próby przed Sylwestrową Mocą Przebojów w Toruniu. Są zmiany w ruchu na starówce [zdjęcia]

Ostatnie próby przed „Sylwestrową Mocą Przebojów” w Toruniu. Są zmiany w ruchu na starówce [zdjęcia]

2025-12-31, 08:03
Stworzył herb Torunia, a teraz obawia się o swoje dzieło. Czy słynny anioł przetrwa

Stworzył herb Torunia, a teraz obawia się o swoje dzieło. Czy słynny anioł przetrwa?

2025-12-30, 20:30
Protest w Gniewkowie. Ludzie stanęli w obronie zwolnionej szefowej MGOPS [zdjęcia]

Protest w Gniewkowie. Ludzie stanęli w obronie zwolnionej szefowej MGOPS [zdjęcia]

2025-12-30, 19:16
Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

Osoby, które chcą założyć własny biznes mogą liczyć na wsparcie ekspertów

2025-12-30, 18:30
Palił w piecu zużytym olejem silnikowym. Interwencja Straży Miejskiej na Szwederowie [zdjęcia]

Palił w piecu zużytym olejem silnikowym. Interwencja Straży Miejskiej na Szwederowie [zdjęcia]

2025-12-30, 17:50

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę