Dwa pożary saun w regionie. Zaczęło się w wigilijny ranek. Nikt nie ucierpiał

2025-12-25, 08:57 Michał Zaręba/Redakcja

Pożar sauny w Krobii/fot. OSP Gronowo i OSP Lubicz/KM PSP Toruń/Facebook

W świąteczny czwartek nad ranem w Krobii, w gminie Lubicz spaliła się sauna. Akcja gaśnicza trwała do godziny 6:00. Wcześniej, w poranek 24 grudnia spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem.

Sauna w Krobii znajdowała się w parterowym budynku gospodarczym. W akcji gaszenia brało udział 8 zastępów strażaków. Przybyli na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar. Akcja zakończyła się po godzinie 6 rano.

Tymczasem do podobnego zdarzenia doszło także wczoraj. W wigilijny poranek spłonęła sauna w m. Kopanino pod Toruniem. Specjaliści będą badać przyczyny tych pożarów. Dodajmy, że w obu przypadkach nikt nie został poszkodowany.