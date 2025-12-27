Zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że podpali blok. Akcja policji niedaleko Nakła

2025-12-27, 12:01  Damian Klich/Redakcja
Policja i straż pożarna interweniowali w Ślesinie k. Nakła nad Notecią/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Policja i straż pożarna interweniowali w Ślesinie k. Nakła nad Notecią/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Chciał podpalić blok, ale udało się temu zapobiec. W Ślesinie koło Nakła nad Notecią doszło do groźnego zdarzenia. Miało ono miejsce wczoraj (26 grudnia) ok. godz. 22:00.

Więcej szczegółów przekazał młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle. - Przybyli na miejsce policjanci zastali funkcjonariuszy PSP oraz OSP, którzy siłowo weszli do mieszkania - mówi oficer prasowy. - Znajdujący się w środku 46-latek, bez zagrożenia życia został przetransportowany do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.

Wiadomo, co zrobił 46-letni mężczyzna. - Mundurowi ustalili, że sprawca interwencji podpalił kilka kartonów znajdujących się na balkonie - przekazał mł. asp. Kamil Smoliński.

Policjanci ustalają, czy doszło do zagrożenia zdrowia i życia innych mieszkańców bloku. Od tego zależy, czy mężczyźnie zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty.

Region

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

Zima jest trudna dla kotów. Fundacja Zwierzoluby z Inowrocławia apeluje do mieszkańców

2025-12-27, 17:31
W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

W regionie obchody z okazji 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [zdjęcia i wideo]

2025-12-27, 16:28
Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie dla większości województwa

2025-12-27, 14:36
Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

Święta bez ofiar śmiertelnych. Policja podsumowuje sytuację na drogach w Boże Narodzenie

2025-12-27, 13:22
Co zrobić z jedzeniem po świętach Podzielmy się Tu można zostawić żywność

Co zrobić z jedzeniem po świętach? Podzielmy się! Tu można zostawić żywność

2025-12-27, 10:46
Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

Nagrali tereny wokół szpitala w Świeciu i zabiorą pacjentów na wirtualny spacer

2025-12-27, 09:31
Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

Filiżanka w prezencie. W sobotę czekali na krwiodawców, bo w szpitalach może brakować krwi

2025-12-27, 08:02
Brukowiec wykąpany w lukrze Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

„Brukowiec" wykąpany w lukrze! Fefernuski kociewskie są znane od ponad 100 lat

2025-12-26, 21:02
IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-26, 19:05

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę