Kierowca, który latem miał potrącić pięć osób w centrum Chełmna, jest już na wolności

2025-12-22, 19:37 Marcin Doliński

Do potrącenia spacerujących ludzi doszło w lipcu tego roku/fot. materiały policji, Archiwum

Podejrzany Zbigniew W. - po sześciu miesiącach pobytu w areszcie - wyszedł na wolność. Wpływ na tę decyzję miał stan zdrowia 56-latka i opinia psychiatryczna.

Biegli uznali, że w chwili wypadku mężczyzna był niepoczytalny. Wobec Zbigniewa W. zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.



Przypomnijmy, że 56-latek 13 lipca tego roku - pędząc ulicami Chełmna - potrącił pięć spacerujących chodnikiem osób, w tym dziecko. Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa.