Centrum Wolontariatu powstanie w Chełmnie. Chętni do pomagania będą mogli przyjść codziennie

2025-12-25, 09:21  Marcin Doliński/Redakcja
Centrum Wolontariatu powstanie w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

W Chełmnie, przy ulicy Toruńskiej powstanie Centrum Wolontariatu. Będzie to miejsce, gdzie każdy kto chce pomagać znajdzie coś dla siebie.

- Wynajęliśmy przestrzeń przy ulicy Toruńskiej 1/1 oraz 1/4 od Urzędu Miasta Chełmna - mówi Natalia Zacharek, prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce. Organizatorka dodała, że cały czas trwa remont, a wolontariusze robią wszystko, by otrzymać dotacje na działanie centrum. - Jeżeli się to nie uda, własnymi środkami zorganizujemy Centrum Wolontariatu w Chełmie - zaznacza Natalia Zacharek.

Prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Manowce zapowiada, że w placówce każdy wolontariusz znajdzie coś dla siebie. - To będzie miejsce, gdzie będziemy gromadzić nie tylko wszystkich wolontariuszy i ich aktywności, ale też wszystkie inicjatywy z regionu, które będą miały miejsce w przyszłości - mówi. - Wolontariusz będzie mógł przyjść i zobaczyć, czym jest zainteresowany - czy wolontariatem zawodowym, czy szkoleniem, czy wydarzeniem, czy jakimś koncertem - dodaje.

Centrum Wolontariatu ma zostać otwarte wiosną. Będzie czynne codziennie.

Relacja Marcina Dolińskiego

