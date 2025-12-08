Śmiertelny wypadek pod Kruszwicą. 20-letni kierowca wjechał samochodem w drzewo

2025-12-08, 10:38  Redakcja
Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. / Fot. Materiały KPP w Inowrocławiu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8.12.) w nocy po godz. 1 na trasie Złotowo-Brześć. Policjanci z komisariatu w Kruszwicy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku.

Jadący samochodem osobowym marki Audi mężczyzna, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Pojazd uderzył w drzewo. 20-letni mieszkaniec Kruszwicy poniósł śmierć na miejscu.

W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem inowrocławskiej prokuratury. Zwłoki mężczyzny decyzją prokuratora zostały zabezpieczone celem sekcji w zakładzie medycyny sądowej. Pojazd również został zabezpieczony do oceny biegłych.

