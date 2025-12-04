Wspólne śpiewanie i słodycze w tramwaju. Świąteczny pojazd wyjeżdża na tory w Toruniu

Tak było w świątecznym tramwaju w minionych latach/fot. Monika Kaczyńska, Archiwum
Świątecznym tramwajem będzie można przejechać się w piątek (5 grudnia) w Toruniu. W środku zaplanowano wspólne śpiewanie i słodki poczęstunek. Pojazd będzie obecny w normalnym rozkładzie jazdy do 6 stycznia.
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu poinformował, że świąteczny, iluminowany tramwaj ruszy na tory po raz pierwszy o 15.57 w piątek, z pętli Motoarena i będzie jechał trasą linii nr 3 do pętli Heweliusza. – Jak zwykle będzie cieszył oczy świątecznymi akcentami, ale w tym roku zyska zupełnie nową, naprawdę zjawiskową oprawę. Będą nowe dekoracje, nowa energia i jeszcze więcej świątecznego blasku – podkreśla rzecznik prasowa MZK Sylwia Derengowska.
Jak wskazała, podczas pierwszego kursu pasażerowie będą mogli posłuchać świątecznych piosenek w wykonaniu dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. – Gwiazdkowy klimat będzie można poczuć nie tylko w tramwaju, ale także na przystanku na węźle przesiadkowym na al. Solidarności (od strony Muzeum Etnograficznego), gdzie oczekiwanie na świątecznego swinga umili pasażerom kolejna grupa młodych artystów z „Domu Harcerza”. Ich recitalu będzie można posłuchać od ok. godz. 15.50 do 16.20 – poinformowało MZK.
Na pasażerów będą czekały pierniczki, krówki i świąteczne życzenia. Niedaleko jednego z głównych węzłów przesiadkowych przy Alei Solidarności będzie można zrobić sobie zdjęcie w gwiazdkowej fotoramce. Stanie ona na pl. 4 Czerwca 1989 r., niedaleko plenerowego fortepianu. – Świąteczny tramwaj pojedzie na pętlę Heweliusza i wróci na pętlę Motoarena, a po inauguracyjnym przejeździe tego dnia nadal będzie można go spotkać na trasie linii nr 3. Będzie kursował jako zwykły tramwaj rozkładowy w sieci komunikacji miejskiej do 6 stycznia 2026 roku. Także do 6 stycznia na skwerze nieopodal węzła przesiadkowego na al. Solidarności na amatorów fotografii w świątecznym klimacie będzie czekała fotoramka – powiedziała Derengowska.
W tramwaju obowiązuje normalna taryfa na zakup biletów.
