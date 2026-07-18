Pożar w bloku przy ul. Wysokiej na bydgoskim Błoniu. Mogło dojść do podpalenia - wynika z ustaleń policji [AKTUALIZACJA]

2026-07-18, 23:54 Natasza Trzebuchowska, Jarosław Wieprzycki/JW, BN

Paliły się drzwi do mieszkania w bloku przy ul. Wysokiej 23 /fot. Jarosław Wieprzycki

Strażacy gasili pożar drzwi do jednego z mieszkań w bloku przy ul. Wysokiej 23 na osiedlu Błonie. Nikomu nic się nie stało. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mogło dojść do podpalenia.

Do pożaru doszło krótko po godzinie 23.00. Jak informują strażacy, paliły się drzwi od mieszkania, znajdującego się na czwartym piętrze budynku. W lokalu nikogo nie było, ale z informacji służb wynika, że jest niezamieszkały od lat. Z bloku trzeba było jednak ewakuować 13 osób. Wiadomo, że już bezpiecznie wrócili do swoich mieszkań.



Jak poinformowała Polskie Radio PiK rzeczniczka bydgoskich policjantów Lidia Kowalska, w budynku trwają oględziny z biegłym z zakresu pożarnictwa. Opinię poznamy dopiero za kilka tygodni. Na razie policja nie wpadła na trop sprawcy.