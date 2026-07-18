Karambol na autostradzie A1 w pobliżu Torunia. Zderzyło się pięć osobówek!

2026-07-18, 16:01 DW

Karambol na A1 w powiecie toruńskim

Autami jechało 13 osób. Wszystkie potrzebowały pomocy ratowników medycznych na miejscu zdarzenia. Kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.

Do wypadku doszło na 128. km autostrady A1 - w Nowym Dworze, między węzłami Lisewo a Turzno.



W autach było 13 osób, każda z nich trafiła pod opiekę ratowników z karetek na miejscu zdarzenia. Nikt poważnie nie ucierpiał. Kobieta w ciąży z jednego z samochodów została przewieziona na badania do szpitala. Na pomoc ruszało też sześć zastępów strażaków.











