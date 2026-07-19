Śmiertelny wypadek i kolizja na S5 w Sobiejuchach. Policja podała wstępne okoliczności tragedii [AKTUALIZACJA]

Na drodze ekspresowej S5 między węzłami Żnin Północ i Pałuki doszło do dwóch zdarzeń drogowych w Sobiejuchach. Najpierw, na trasie w kierunku Bydgoszczy doszło do wypadku z udziałem motocykla i pojazdu osobowego. Niestety, nie żyje kierowca jednośladu. Z kolei na nitce w stronę Poznania jeden pojazd najechał na tył drugiego.
Jezdnia w kierunku Bydgoszczy była zablokowana - w wypadku zginął motocyklista.
Po zderzeniu motocykla z osobówką na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, wezwano także LPR. Ratownicy ratowali jedną osobę - kierującego jednośladem. Niestety, jak poinformowano nas w Punkcie Informacji Drogowej, zmarł.
Jak informuje aspirant Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z policji w Żninie, 16-latek jadący motocyklem marki Honda nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go seata. - Posiadał uprawnienia do kierowania - przekazała w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - W chwili zdarzenia kierujący osobówką był trzeźwy i miał prawo jazdy - dodaje.
Utrudnienia zakończyły się ok. godz. 21.
Kolizja w tym samym miejscu, ale w przeciwnym kierunku
Na S5, na wysokości tej samej miejscowości jeden pojazd najechał na tył poprzedzającego, doprowadzając do kolizji. Na miejscu pracowały służby. Utrudnienia zakończyły się tu po godz. 19.
Mówi aspirant Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z policji w Żninie
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