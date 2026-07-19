Śmiertelny wypadek i kolizja na S5 w Sobiejuchach. Policja podała wstępne okoliczności tragedii [AKTUALIZACJA]

2026-07-19, 16:10 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

Fot. ilustracyjna

Na drodze ekspresowej S5 między węzłami Żnin Północ i Pałuki doszło do dwóch zdarzeń drogowych w Sobiejuchach. Najpierw, na trasie w kierunku Bydgoszczy doszło do wypadku z udziałem motocykla i pojazdu osobowego. Niestety, nie żyje kierowca jednośladu. Z kolei na nitce w stronę Poznania jeden pojazd najechał na tył drugiego.

Jezdnia w kierunku Bydgoszczy była zablokowana - w wypadku zginął motocyklista.



Po zderzeniu motocykla z osobówką na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, wezwano także LPR. Ratownicy ratowali jedną osobę - kierującego jednośladem. Niestety, jak poinformowano nas w Punkcie Informacji Drogowej, zmarł.



Jak informuje aspirant Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z policji w Żninie, 16-latek jadący motocyklem marki Honda nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go seata. - Posiadał uprawnienia do kierowania - przekazała w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - W chwili zdarzenia kierujący osobówką był trzeźwy i miał prawo jazdy - dodaje.



Utrudnienia zakończyły się ok. godz. 21.



Kolizja w tym samym miejscu, ale w przeciwnym kierunku



Na S5, na wysokości tej samej miejscowości jeden pojazd najechał na tył poprzedzającego, doprowadzając do kolizji. Na miejscu pracowały służby. Utrudnienia zakończyły się tu po godz. 19.