Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska
Będzie nowa - czasowa - organizacja ruchu na skrzyżowaniu Szosa Lubicka - Jamontta - Ślaskiego w Toruniu.
Na pierwszym etapie prac, który rozpocznie się wieczorem, 18 lipca, zostaną zamknięte trzy pasy ruchu w kierunku wyjazdu z miasta od strony torowiska tramwajowego.
- Kierowcy jadący z centrum nie skręcą więc z Szosy Lubickiej w ul. Jamontta.
- Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera, Łyskowskiego i Dziewulskiego.
- Ruch Szosą Lubicką w kierunku centrum będzie odbywać się bez zmian.
Mapka, pokazująca czasową organizację, jest tutaj.
Na drugim etapie prac zamknięte zostaną trzy pasy ruchu od strony ścieżki rowerowej:
- pas do jazdy na wprost – zakaz skrętu w lewo w ul. Jamontta pozostanie utrzymany;
- pas do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo w ul. Ślaskiego;
- nadal obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Szosa Lubicka w ul. Jamontta.