Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska

2026-07-18, 15:30  Monika Kaczyńska/DW
Będzie nowa - czasowa - organizacja ruchu na skrzyżowaniu Szosa Lubicka/Jamontta/Ślaskiego w Toruniu/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Będzie nowa - czasowa - organizacja ruchu na skrzyżowaniu Szosa Lubicka/Jamontta/Ślaskiego w Toruniu/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Będzie nowa - czasowa - organizacja ruchu na skrzyżowaniu Szosa Lubicka - Jamontta - Ślaskiego w Toruniu.

Na pierwszym etapie prac, który rozpocznie się wieczorem, 18 lipca, zostaną zamknięte trzy pasy ruchu w kierunku wyjazdu z miasta od strony torowiska tramwajowego.

  • Kierowcy jadący z centrum nie skręcą więc z Szosy Lubickiej w ul. Jamontta.
  • Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera, Łyskowskiego i Dziewulskiego.
  • Ruch Szosą Lubicką w kierunku centrum będzie odbywać się bez zmian.
Ten etap potrwa ok. 2-3 tygodni. Prace są związane z modernizacją torowiska tramwajowego na ul. Konstytucji 3 Maja.

Mapka, pokazująca czasową organizację, jest tutaj.

Na drugim etapie prac zamknięte zostaną trzy pasy ruchu od strony ścieżki rowerowej:
  • pas do jazdy na wprost – zakaz skrętu w lewo w ul. Jamontta pozostanie utrzymany;
  • pas do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo w ul. Ślaskiego;
  • nadal obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Szosa Lubicka w ul. Jamontta.
Utrzymany będzie objazd do osiedla Rubinkowo - tak jak podczas pierwszego etapu. Prace potrwają maksymalnie do 29 sierpnia.

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