Duże zmiany czekają kierowców w Toruniu w związku z przebudową torowiska

2026-07-18, 15:30 Monika Kaczyńska/DW

Będzie nowa - czasowa - organizacja ruchu na skrzyżowaniu Szosa Lubicka/Jamontta/Ślaskiego w Toruniu/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Będzie nowa - czasowa - organizacja ruchu na skrzyżowaniu Szosa Lubicka - Jamontta - Ślaskiego w Toruniu.

Na pierwszym etapie prac, który rozpocznie się wieczorem, 18 lipca, zostaną zamknięte trzy pasy ruchu w kierunku wyjazdu z miasta od strony torowiska tramwajowego.



Kierowcy jadący z centrum nie skręcą więc z Szosy Lubickiej w ul. Jamontta.

Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera, Łyskowskiego i Dziewulskiego.

Ruch Szosą Lubicką w kierunku centrum będzie odbywać się bez zmian.

ok. 2-3 tygodni

Mapka, pokazująca czasową organizację, jest tutaj.

pas do jazdy na wprost – zakaz skrętu w lewo w ul. Jamontta pozostanie utrzymany;

pas do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo w ul. Ślaskiego;

nadal obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Szosa Lubicka w ul. Jamontta.