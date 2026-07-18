2026-07-18, 14:26 Dorota Witt

Dwie osoby zostały ranne w wypadku pod Tucholą. Potrzebny był śmigłowiec

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala w Bydgoszczy 37-latka poszkodowanego w wypadku na trasie z Rudzkiego Mostu do Płazowa, na drodze wojewódzkiej nr 240. Do lecznicy w Tucholi trafiła 34-letnia kierująca.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letnia kobieta straciła panowanie nad samochodem, auto dachowało.



- 37-letni pasażer pojazdu został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy, natomiast kobieta trafiła na badania do szpitala w Tucholi - mówi asp. Łukasz Tomaszewski, rzecznik tucholskich policjantów. - Kierująca była trzeźwa. Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia drogowego - dodaje.



Nie ma już utrudnień na tej trasie.