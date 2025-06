Lokatorzy sami nie wyremontują. Inowrocławskie schronisko dla zwierząt ma problem

2025-06-23, 20:00 Marcin Glapiak/Redakcja

Zły stan schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu to efekt wieloletnich zaniedbań - usłyszał nasz reporter, Marcin Glapiak, w inowrocławskim ratuszu. Jest szansa na remont. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Zły stan schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu to efekt wieloletnich zaniedbań - usłyszał nasz reporter, Marcin Glapiak, w inowrocławskim ratuszu. Jest jednak dobra wiadomość: są szanse na remont.

Przypomnijmy: kilkanaście dni temu prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, poinformował, że ma nadzieję, iż obiekt uda się wyremontować z funduszy „Fundacji dla Inowrocławia" prowadzonej przez Qemetikę Soda Polska.

- Firma ta również jest zainteresowana pomocą w modernizacji i wsparciem inowrocławskiego schroniska, które wymaga bezwzględnie szybkiej reakcji i remontu - mówi prezydent Fajok.



A co dokładnie należy wyremontować? Na ten temat mówi zastępca prezydenta Inowrocławia, Szymon Łepski. - To przede wszystkim poszerzenie kwater w izolatce dla zwierząt, poprawa części ogrodzenia, a także stworzenie odpowiedniego wybiegu dla psów, który obecnie nie spełnia wymogów weterynaryjnych. Koszty są niemałe małe, bo mamy już je w pewnym zakresie oszacowane: to jest ponad 300 tys. złotych. Liczę na to, że do końca roku remont się rozpocznie.



Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu powstało 1 stycznia 1994 roku. Obecnie przebywają w nim 92 psy i 34 koty.





Początkowo schronisko mieściło się przy ul. Marcinkowskiego 52, na terenie Zakładu Zieleni, działającego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Sprawowano opiekę nad ok. 40 psami, które przebywały w pięciu boksach. Pomieszczenia te powstały w wyniku modernizacji byłych szklarni.

Coraz większe potrzeby, w tym również brak boksów do kwarantanny spowodowały, że kolejne szklarnie były przystosowane i adaptowane do użytku schroniska.

W 2000 roku przeniesiono Zakład Zieleni, a wraz z nim Schronisko dla bezdomnych zwierząt do obiektów PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 165.

Od momentu przeniesienia Schroniska na nowy teren sytuacja zwierząt znacznie się poprawiła i przez kolejne lata systematycznie ulegała dalszej poprawie. Powstawały nowe murowane boksy z wybiegami, wyodrębniono boksy dla zwierząt agresywnych, wybudowano pomieszczenia kwarantanny.