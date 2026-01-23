Zarzut zaniedbań w schronisku dla zwierząt w Golubiu-Dobrzyniu. Są decyzje wojewody

2026-01-23, 18:14  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
W regionalnych schroniskach dla zwierząt przeprowadzane są kontrole/fot. Pixabay

W regionalnych schroniskach dla zwierząt przeprowadzane są kontrole/fot. Pixabay

Są decyzje wojewody w sprawie problemów w schroniskach dla zwierząt. To pokłosie zarzutów zaniedbań, z którymi mierzy się tego typu miejsce, znajdujące się w Golubiu-Dobrzyniu. Przeprowadzono tam kontrolę.

Podczas piątkowego spotkania z lekarzami weterynarii z całego regionu wojewoda Michał Sztybel przekazał, że schroniska dla zwierząt będą pod ciągłym nadzorem. Kontrole trwają już od początku tygodnia. Z takim działaniem do czynienia miało schronisko w Golubiu-Dobrzyniu, któremu zarzucono doprowadzenie do zaniedbań. - Kontrola nie wykazała znacznych nieprawidłowości - mówił wicewojewoda Piotr Hemmerling.

Samorządowiec przyznał, że wykryte zaniedbania nie były duże. - To były takie nieprawidłowości, które łatwo i szybko można było skorygować, między innymi brak termometrów czy mała zawartość słomy w kojcach dla psów - tłumaczył. Dodał. że w golubsko-dobrzyńskim schronisku kontrole prowadzone są dwa razy dziennie.

Te dotknęły także Grudziądza. W tamtejszym schronisku wykryto nieznaczne nieprawidłowości. Oprócz kontroli wojewoda Michał Sztybel zadeklarował gotowość wsparcia finansowego schronisk w regionie, jeśli zaistniałaby np. potrzeba ewakuacji zwierząt.

Mówi wicewojewoda Piotr Hemmerling

Region

Zaczęło się od awarii, skończyło na areszcie. Narkotyki u mieszkańca Janikowa

Zaczęło się od awarii, skończyło na areszcie. Narkotyki u mieszkańca Janikowa

2026-01-23, 19:15
Robot Da Vinci w lutym trafi do szpitala we Włocławku. Przeprowadza zabiegi chirurgiczne

Robot „Da Vinci” w lutym trafi do szpitala we Włocławku. Przeprowadza zabiegi chirurgiczne

2026-01-23, 17:19
Zdobywali wiedzę na własną rękę, bo o bezpieczeństwie mówi się mało. Za nami pierwszy etap olimpiady

Zdobywali wiedzę na własną rękę, bo o bezpieczeństwie mówi się mało. Za nami pierwszy etap olimpiady

2026-01-23, 15:39
Dlaczego nie kursują tramwaje Znaleziono miejsce uszkodzenia kabli na Górnym Tarasie w Bydgoszczy

Dlaczego nie kursują tramwaje? Znaleziono miejsce uszkodzenia kabli na Górnym Tarasie w Bydgoszczy

2026-01-23, 14:44
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach

2026-01-23, 13:49
Wyciek gazu pod namiotem sportowym w bydgoskim Fordonie. Dzieci trafiły do szpitala

Wyciek gazu pod namiotem sportowym w bydgoskim Fordonie. Dzieci trafiły do szpitala!

2026-01-23, 12:47
Gwałtowne wzrosty stanów wody Alert pierwszego stopnia dla Kujawsko-Pomorskiego

Gwałtowne wzrosty stanów wody! Alert pierwszego stopnia dla Kujawsko-Pomorskiego

2026-01-23, 11:20
Pomaga w nauce czytania i opóźnia starzenie mózgu. Ręcznie pisane pozdrowienia od naszych Słuchaczy

Pomaga w nauce czytania i opóźnia starzenie mózgu. Ręcznie pisane pozdrowienia od naszych Słuchaczy!

2026-01-23, 10:25
Prof. Czerwionka-Szaflarska: WOŚP daje nam nadzieję na odbudowę sprzętu na gastroenterologii [Rozmowa Dnia]

Prof. Czerwionka-Szaflarska: WOŚP daje nam nadzieję na odbudowę sprzętu na gastroenterologii [Rozmowa Dnia]

2026-01-23, 08:56

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę