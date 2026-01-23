Zarzut zaniedbań w schronisku dla zwierząt w Golubiu-Dobrzyniu. Są decyzje wojewody

2026-01-23, 18:14 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

W regionalnych schroniskach dla zwierząt przeprowadzane są kontrole/fot. Pixabay

Są decyzje wojewody w sprawie problemów w schroniskach dla zwierząt. To pokłosie zarzutów zaniedbań, z którymi mierzy się tego typu miejsce, znajdujące się w Golubiu-Dobrzyniu. Przeprowadzono tam kontrolę.

Podczas piątkowego spotkania z lekarzami weterynarii z całego regionu wojewoda Michał Sztybel przekazał, że schroniska dla zwierząt będą pod ciągłym nadzorem. Kontrole trwają już od początku tygodnia. Z takim działaniem do czynienia miało schronisko w Golubiu-Dobrzyniu, któremu zarzucono doprowadzenie do zaniedbań. - Kontrola nie wykazała znacznych nieprawidłowości - mówił wicewojewoda Piotr Hemmerling.



Samorządowiec przyznał, że wykryte zaniedbania nie były duże. - To były takie nieprawidłowości, które łatwo i szybko można było skorygować, między innymi brak termometrów czy mała zawartość słomy w kojcach dla psów - tłumaczył. Dodał. że w golubsko-dobrzyńskim schronisku kontrole prowadzone są dwa razy dziennie.



Te dotknęły także Grudziądza. W tamtejszym schronisku wykryto nieznaczne nieprawidłowości. Oprócz kontroli wojewoda Michał Sztybel zadeklarował gotowość wsparcia finansowego schronisk w regionie, jeśli zaistniałaby np. potrzeba ewakuacji zwierząt.