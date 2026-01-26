„Toruńskie szprychy” zsiadły z rowerów i usiadły do maszyn. Tak pomagają zwierzętom!

2026-01-26, 08:30 Robert Duliński/Redakcja

„Toruńskie szprychy” szyją legowiska dla bezdomnych zwierząr/ Fot. Robert Duliński

W sezonie oddają się swojej pasji i kręcą kilometry na rowerach. Teraz przyszedł czas na pomaganie.

Kobieca grupa rowerowa „Toruńskie szprychy” nie tylko prowadzi zbiórki żywności, koców oraz materiałów niezbędnych do zabezpieczenia przed mrozem zwierząt w schroniskach. Jej członkinie poszły o krok dalej. W wolnym czasie usiadły do maszyn i zaczęły szyć legowiska, które teraz trafią do schroniska dla zwierząt w Ostrowitem.



O inicjatywie opowiadają Sylwia Budzyńska, Patrycja Gościniak i Patrycja Porazińska z „Toruńskich szprych”:



- Udało nam się z jedną z zaprzyjaźnionych pracownic krawieckich w Toruniu stworzyć legowiska dla zwierząt. Kto potrafił, to siadał do maszyny i po prostu szył. Mamy już ok. 50 gotowych legowisk, które zawozimy do schroniska.



- Oprócz tego, że wspieramy schronisko Zielone Pole, organizowałyśmy morsowanie i wspierałyśmy toruńskie przytulisko, ale też zebrałyśmy dary dla schroniska Cztery Łapy, które mieści się koło Ciechocinka.



