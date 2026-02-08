Toruńscy ratownicy wodni zawieźli karmę psom ze schroniska w Ostrowitem. „Chłopaki na medal” [zdjęcia]

2026-02-08, 21:30 Redakcja

Ratownicy WOPR w Toruniu, po codziennym patrolu terenów przywodnych i Wisły, ruszyli na pomoc zwierzętom.

Jak sami mówią toruńscy WOPR-owcy, pokazali, że pomoc nie kończy się na ratowaniu życia.



- Czasem zaczyna się wtedy, gdy możemy dać wsparcie, bezpieczeństwo i nadzieję tym, którzy sami o nią nie poproszą. Na prośbę pani dyrektor Schronisko dla zwierząt w Toruniu przewieźliśmy karmę, którą sama przekazała dla schroniska Zielone Pole w Ostrowitem - napisali ratownicy na swoim profilu na Facebooku.



Do czworonogów trafiło dzięki tej akcji około 300 kg karmy, wśród darów było też to, co zebrano podczas zbiórki: miski, koce, smycze, zabawki dla najmłodszych piesków.



Pracownicy schroniska w Ostrowitem skomentowali tę inicjatywę krótko: Chłopaki na medal.