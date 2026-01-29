Schronisko dla zwierząt w Ostrowitem po urzędowej kontroli. Co ustaliła gmina?

2026-01-29, 13:59  Robert Duliński/Redakcja
Schronisko w Ostrowitem w dniu odwiedzin Dody (Doroty Rabczewskiej)/ Fot. Robert Duliński/archiwum

Schronisko w Ostrowitem w dniu odwiedzin Dody (Doroty Rabczewskiej)/ Fot. Robert Duliński/archiwum

Po licznych niepokojących sygnałach dotyczących funkcjonowania schroniska dla zwierząt „Zielone pole” w Ostrowitem, gmina w Golubiu Dobrzyniu przeprowadziła własną wewnętrzną kontrolę, która nie stwierdziła nieprawidłowości ani zaniedbań.

- Kierując się troską o schronisko, o zwierzęta i wsłuchując się w głosy otoczenia, do schroniska pojechał wójt oraz straż pożarna, by w razie potrzeby zaoferować pomoc - mówi Krzysztof Pieczka, zastępca wójta Gminy Golub-Dobrzyń. - Myślę, że ta sytuacja jest w tej chwili poprawna. Schronisko wspierają m.in. wolontariusze. Polegamy na właściwych organach, na informacjach, które przekazuje nam powiatowy lekarz weterynarii. Wiemy, że powiatowy lekarz weterynarii prowadzi bardzo intensywną kontrolę tego miejsca i bieżący nadzór. Gdyby naprawdę działo się coś niepokojącego, gdybyśmy wiedzieli, że jest potrzebna pomoc, gmina na pewno podjęłaby zdecydowane działania.

W mediach społecznościowych na profilu schroniska „Zielone Pole” możemy przeczytać, że placówka będzie zamknięta ze względów organizacyjnych do przyszłego poniedziałku.

Placówkę pod Golubiem Dobrzyniem odwiedziła niedawno piosenkarka Doda (Dorota Rabczewska), która przywiozła m.in. nowe budy. Zmobilizowała także ludzi do zainteresowania się losem zwierząt. Pod placówką pojawiły się tłumy. Pisaliśmy o tym TUTAJ

Mówi Krzysztof Pieczka, zastępca wójta Gminy Golub Dobrzyń

