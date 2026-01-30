Marcin W. chce dobrowolnie poddać się karze. Miał dostać 100 tysięcy złotych za lewe recepty
Wyrok w sprawie bydgoskiego lekarza, który został oskarżony o udział w grupie handlującej receptami, nie zapadł na posiedzeniu 29 stycznia.
Na wyrok w sprawie ortopedy Marcina W. trzeba poczekać, ale bydgoski lekarz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sąd rozpatrzy go na następnym posiedzeniu - 25 lutego.
Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami. Oskarżono jego i cztery inne osoby. Rozprawa ortopedy toczy się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.
- Prokurator dowodzi, że Marcin W. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w latach 2022-2024.
- Grupa miała zajmować się nielegalnym wystawianiem recept i pozyskiwaniem oraz obrotem substancjami psychotropowymi.
- Marcin W., na polecenie innego członka grupy miał wystawiać recepty na leki zawierające środki odurzające na dane swoich pacjentów oraz osób obcych.
- Ortopeda miał dostać 100 tysięcy złotych za wypisywanie nielegalnych recept. W sumie wartość sprzedanych na czarnym rynku substancji przekracza 800 tysięcy złotych.