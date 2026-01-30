Marcin W. chce dobrowolnie poddać się karze. Miał dostać 100 tysięcy złotych za lewe recepty

2026-01-30, 08:24 Bartosz Nawrocki/Redakcja

Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami/ Fot. Bartosz Nawrocki

Wyrok w sprawie bydgoskiego lekarza, który został oskarżony o udział w grupie handlującej receptami, nie zapadł na posiedzeniu 29 stycznia.

Na wyrok w sprawie ortopedy Marcina W. trzeba poczekać, ale bydgoski lekarz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sąd rozpatrzy go na następnym posiedzeniu - 25 lutego.



Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami. Oskarżono jego i cztery inne osoby. Rozprawa ortopedy toczy się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.



