Marcin W. chce dobrowolnie poddać się karze. Miał dostać 100 tysięcy złotych za lewe recepty

2026-01-30, 08:24  Bartosz Nawrocki/Redakcja
Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami/ Fot. Bartosz Nawrocki

Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami/ Fot. Bartosz Nawrocki

Wyrok w sprawie bydgoskiego lekarza, który został oskarżony o udział w grupie handlującej receptami, nie zapadł na posiedzeniu 29 stycznia.

Na wyrok w sprawie ortopedy Marcina W. trzeba poczekać, ale bydgoski lekarz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sąd rozpatrzy go na następnym posiedzeniu - 25 lutego.

Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami. Oskarżono jego i cztery inne osoby. Rozprawa ortopedy toczy się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.

  • Prokurator dowodzi, że Marcin W. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w latach 2022-2024.
  • Grupa miała zajmować się nielegalnym wystawianiem recept i pozyskiwaniem oraz obrotem substancjami psychotropowymi.
  • Marcin W., na polecenie innego członka grupy miał wystawiać recepty na leki zawierające środki odurzające na dane swoich pacjentów oraz osób obcych.
  • Ortopeda miał dostać 100 tysięcy złotych za wypisywanie nielegalnych recept. W sumie wartość sprzedanych na czarnym rynku substancji przekracza 800 tysięcy złotych.

Bydgoszcz

Region

KSeF zaczyna obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców i klientów [Rozmowa Dnia]

KSeF zaczyna obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców i klientów? [Rozmowa Dnia]

2026-01-30, 09:01
Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-01-30, 07:40
Pierwsza taka operacja. Zdrowy oddech w Centrum Onkologii biorą chorzy z guzami płuc

Pierwsza taka operacja. Zdrowy oddech w Centrum Onkologii biorą chorzy z guzami płuc

2026-01-30, 06:50
Za czym kolejka ta stoi w Grudziądzu Każdy chce studiować Pęd do wiedzy czują seniorzy

Za czym kolejka ta stoi w Grudziądzu? Każdy chce studiować! Pęd do wiedzy czują seniorzy

2026-01-29, 21:20
W Toruniu będzie Rondo sierż. Dulkiewicza. Zginął, ratując drugiego człowieka

W Toruniu będzie Rondo sierż. Dulkiewicza. Zginął, ratując drugiego człowieka

2026-01-29, 20:00
Czy będzie przełom w wojnie Rosji z Ukrainą Na razie nie widzę żadnych perspektyw [Wieści ze Wschodu]

Czy będzie przełom w wojnie Rosji z Ukrainą? „Na razie nie widzę żadnych perspektyw” [„Wieści ze Wschodu”]

2026-01-29, 19:20
Czy w Toruniu tak jak w innych miastach będzie wprowadzona nocna prohibicja

Czy w Toruniu tak jak w innych miastach będzie wprowadzona nocna prohibicja?

2026-01-29, 18:40
Kłopoty tramwajowe w Fordonie zażegnane. Wiemy, co mogło doprowadzić do awarii [aktualizacja]

Kłopoty tramwajowe w Fordonie zażegnane. Wiemy, co mogło doprowadzić do awarii [aktualizacja]

2026-01-29, 17:32
Gdy bezpieczeństwo mieszkańców będzie zagrożone, na pomoc ruszą więźniowie

Gdy bezpieczeństwo mieszkańców będzie zagrożone, na pomoc ruszą więźniowie

2026-01-29, 17:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę