Prawie sto psów uratowanych i zabranych z pseudohodowli. Właścicielce grożą 3 lata więzienia

2026-02-03, 17:09 Tatiana Adonis/Redakcja

Prawie sto psów uratowanych i zabranych z pseudohodowli w Błędowie/fot. Tatiana Adonis

Psy uratowane z pseudohodowli czekają na nowy dom. Prawie sto czworonogów różnych ras zabrano ostatnio z jednej z posesji w gminie Płużnica, w miejscowości Błędowo. 41 z nich trafiło do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.

W nieocieplonych budach, w brudnych kojcach na dworze przy panujących mrozach przebywało 99 psów różnych ras. Zwierzęta były niewłaściwie karmione, m.in. szczenięta dostawały karmę dla dorosłych psów. W miskach była zamarznięta woda, a sierść psów była skołtuniona. W pseudohodowli w Błędowie (gm. Płużnica) były też trzy króliki, dwie kozy i kuc. Jeden z królików zdechł.

Psy, które zostały stamtąd zabrane są już bezpieczne, dochodzą do siebie w ocieplanych boksach. - Przybyły zaniedbane, miały pchły, zęby z kamieniem - mówi Izabela Szolginia, szefowa bydgoskiego schroniska dla zwierząt. - Warunki, w których były trzymane, urągały przyzwoitości - dodaje.