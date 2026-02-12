Ponad 150 psów czeka w toruńskim schronisku na nowy dom. Placówka apeluje o adopcje

2026-02-12, 18:29  Monika Kaczyńska / TB
Toruńskie schronisko na swoim Facebooku regularnie publikuje zdjęcie psiaków, które znalazły nowy dom. Oto adoptowany Bączek i jego nowa rodzina. / Fot. Schronisko dla Zwierząt w Toruniu

Toruńskie schronisko na swoim Facebooku regularnie publikuje zdjęcie psiaków, które znalazły nowy dom. Oto adoptowany Bączek i jego nowa rodzina. / Fot. Schronisko dla Zwierząt w Toruniu

Jak mówi szefowa Schroniska dla Zwierząt w Toruniu, ostatnio trafiły do niej psy z innych, likwidowanych miejsc.

- I być może będziemy musieli przyjąć kolejne, jeśli następne schronisko będzie likwidowane - mówi Agnieszka Szarecka. - Im więcej naszych psiaków trafi do domu tymczasowego lub do adopcji, tym większej liczbie zwierząt rozlokowywanych ze złych miejsc, będziemy mogli pomóc.

Na wsparcie czekają też koty. Okazja, aby im pomóc już w najbliższą niedzielę (15.02) podczas 5. Schroniskowego Dnia Kota. W programie m.in. spotkania z ekspertami, wejście na kociarnię czy bazarek z fantami. Wydarzenie potrwa od godz. 12 do 15.

Mówi Agnieszka Szarecka

Toruń

Region

O krok od tragedii na toruńskiej starówce. Fragment elewacji spadł na chodnik

O krok od tragedii na toruńskiej starówce. Fragment elewacji spadł na chodnik

2026-02-12, 17:34
Trzy osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu [zdjęcia] [aktualizacja]

Trzy osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu [zdjęcia] [aktualizacja]

2026-02-12, 17:09
Ten zwyczaj nie zamiera W gminie Aleksandrów Kujawski trwa tradycyjna koza [wideo]

Ten zwyczaj nie zamiera! W gminie Aleksandrów Kujawski trwa tradycyjna koza [wideo]

2026-02-12, 16:42
Wiemy, kiedy mają ruszyć schody na dworcu Bydgoszcz Główna. Podpisano umowę na naprawę

Wiemy, kiedy mają ruszyć schody na dworcu Bydgoszcz Główna. Podpisano umowę na naprawę

2026-02-12, 15:50
Była w ciąży, gdy potrącił ją kierowca po narkotykach. Walczy, by uznać chore dziecko za ofiarę wypadku

Była w ciąży, gdy potrącił ją kierowca po narkotykach. Walczy, by uznać chore dziecko za ofiarę wypadku

2026-02-12, 14:59
Policjantka brała udział w bójce w Lubiczu Trwa postępowanie dyscyplinarne [aktualizacja]

Policjantka brała udział w bójce w Lubiczu? Trwa postępowanie dyscyplinarne [aktualizacja]

2026-02-12, 11:38
Wypadek na trasie Toruń - Bydgoszcz. Samochód osobowy uderzył w dzika i zjechał z drogi [zdjęcia]

Wypadek na trasie Toruń - Bydgoszcz. Samochód osobowy uderzył w dzika i zjechał z drogi [zdjęcia]

2026-02-12, 10:59
Dwa śmiertelne wypadki - w Inowrocławiu i Siemoniu. Znamy więcej szczegółów

Dwa śmiertelne wypadki - w Inowrocławiu i Siemoniu. Znamy więcej szczegółów

2026-02-12, 09:59
Gen. dyw. Bogdan Rycerski: W Bydgoszczy zajmujemy się wszystkim, co dotyczy taktyki NATO

Gen. dyw. Bogdan Rycerski: W Bydgoszczy zajmujemy się wszystkim, co dotyczy taktyki NATO

2026-02-12, 09:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę