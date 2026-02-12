Ponad 150 psów czeka w toruńskim schronisku na nowy dom. Placówka apeluje o adopcje

2026-02-12, 18:29 Monika Kaczyńska / TB

Toruńskie schronisko na swoim Facebooku regularnie publikuje zdjęcie psiaków, które znalazły nowy dom. Oto adoptowany Bączek i jego nowa rodzina. / Fot. Schronisko dla Zwierząt w Toruniu

Jak mówi szefowa Schroniska dla Zwierząt w Toruniu, ostatnio trafiły do niej psy z innych, likwidowanych miejsc.

- I być może będziemy musieli przyjąć kolejne, jeśli następne schronisko będzie likwidowane - mówi Agnieszka Szarecka. - Im więcej naszych psiaków trafi do domu tymczasowego lub do adopcji, tym większej liczbie zwierząt rozlokowywanych ze złych miejsc, będziemy mogli pomóc.



Na wsparcie czekają też koty. Okazja, aby im pomóc już w najbliższą niedzielę (15.02) podczas 5. Schroniskowego Dnia Kota. W programie m.in. spotkania z ekspertami, wejście na kociarnię czy bazarek z fantami. Wydarzenie potrwa od godz. 12 do 15.