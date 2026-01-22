Tak pomagają przetrwać zwierzakom zimę! Nietypowa akcja WOPR w toruńskim schronisku

2026-01-22, 10:01 Robert Duliński / Redakcja

Zebrane kołdry, pościele, koce, poduszki i kojce przetransportowano do schroniska. / Fot. Robert Duliński

Najpierw była inicjatywa prywatnej pomocy dla zwierząt, a później prośba o pomoc w transporcie na którą odpowiedzieli toruńscy ratownicy wodni.

Pani Katarzyna razem z woprowcami przekazała schronisku dla zwierząt w Toruniu rzeczy, które pomogą przetrwać czworonogom najgorsze mrozy.



- Wstawiłam ogłoszenie na Facebooku. Nie spodziewałam się takiego odzewu - mówi Katarzyna Błedzka, inicjatorka akcji. - Jeździmy do wszystkich chętnych ludzi z wielkim sercem i odbieramy wszystko, co może pomóc zwierzakom przetrwać tę zimę.



- Tam gdzie jest potrzebna pomoc, zawsze jesteśmy - mówi Marek Popek z toruńskiego WOPR-u. - Nie jesteśmy obojętni na los piesków. Przywieźliśmy kołdry, pościele, koce, poduszki i kojce.