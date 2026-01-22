Awarie wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Są problemy z wodą w regionie

2026-01-22, 11:01 Redakcja

Do awarii doszło na ulicy Żwirki Wigury na wysokości ulicy Lotników. / Fot. Toruńskie Wodociągi

W Toruniu usterkę zlokalizowano przy ul. Żwirki i Wigury na wysokości ul. Lotników.

- Może być problem z podstawieniem beczkowozu, ponieważ mamy temperatury ujemne i woda zamarza nawet w wykopie podczas usuwania awarii - mówił Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów.



Wyłączenie dostaw wody, w celu usunięcia awarii, dotyczyło budynków od ul. Grudziądzkiej do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 73. Usterkę udało się naprawić w ciągu kilu godzin.



Awarie wodociągowe nękają także Inowrocław. Przed południem wody nie mieli mieszkańcy ul. Szymborskiej. Tymczasem trwa usuwanie skutków pęknięcia rudy kanalizacyjnej przy ul. Studziennej. Jak udało nam się dowiedzieć w tym miejscu prace naprawcze mogą potrwać do godziny 15. Mieszkańcy ulicy Studziennej do tego czasu muszą się liczyć z brakiem wody w kranach.