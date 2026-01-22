Awarie wodociągów w Toruniu i Inowrocławiu. Są problemy z wodą w regionie

2026-01-22, 11:01  Redakcja
Do awarii doszło na ulicy Żwirki Wigury na wysokości ulicy Lotników. / Fot. Toruńskie Wodociągi

Do awarii doszło na ulicy Żwirki Wigury na wysokości ulicy Lotników. / Fot. Toruńskie Wodociągi

W Toruniu usterkę zlokalizowano przy ul. Żwirki i Wigury na wysokości ul. Lotników.

- Może być problem z podstawieniem beczkowozu, ponieważ mamy temperatury ujemne i woda zamarza nawet w wykopie podczas usuwania awarii - mówił Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów.

Wyłączenie dostaw wody, w celu usunięcia awarii, dotyczyło budynków od ul. Grudziądzkiej do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 73. Usterkę udało się naprawić w ciągu kilu godzin.

Awarie wodociągowe nękają także Inowrocław. Przed południem wody nie mieli mieszkańcy ul. Szymborskiej. Tymczasem trwa usuwanie skutków pęknięcia rudy kanalizacyjnej przy ul. Studziennej. Jak udało nam się dowiedzieć w tym miejscu prace naprawcze mogą potrwać do godziny 15. Mieszkańcy ulicy Studziennej do tego czasu muszą się liczyć z brakiem wody w kranach.

Mówi Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów.

Toruń

Region

Jest deklaracja współpracy w sprawie budowy drogi S15 w Kujawsko-Pomorskiem

Jest deklaracja współpracy w sprawie budowy drogi S15 w Kujawsko-Pomorskiem

2026-01-22, 17:01
Rozpoczął się proces w sprawie zbrodni w Gostkowie. Gdy leżał, jeszcze rozmawialiśmy

Rozpoczął się proces w sprawie zbrodni w Gostkowie. „Gdy leżał, jeszcze rozmawialiśmy”

2026-01-22, 16:00
Uwaga, smog W Kujawsko-Pomorskiem oddychamy bardzo zanieczyszczonym powietrzem

Uwaga, smog! W Kujawsko-Pomorskiem oddychamy bardzo zanieczyszczonym powietrzem

2026-01-22, 14:01
Spłonął dom na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim

Spłonął dom na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim

2026-01-22, 13:14
Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-22, 11:14
Wypadek na DK91 na trasie Chełmno-Świecie. Samochód wypadł z jezdni i wpadł do rowu

Wypadek na DK91 na trasie Chełmno-Świecie. Samochód wypadł z jezdni i wpadł do rowu

2026-01-22, 10:56
Jest zarzut dla kominiarza po śmierci 30-letniej matki i jej trójki dzieci w Chełmnie

Jest zarzut dla kominiarza po śmierci 30-letniej matki i jej trójki dzieci w Chełmnie

2026-01-22, 10:20
Tak pomagają przetrwać zwierzakom zimę Nietypowa akcja WOPR w toruńskim schronisku

Tak pomagają przetrwać zwierzakom zimę! Nietypowa akcja WOPR w toruńskim schronisku

2026-01-22, 10:01
Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi

Dr Łukasz Napiórkowski: Jesteśmy bezpieczni militarnie, co nie oznacza, że nic nam nie grozi

2026-01-22, 09:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę