Nerwowo na sesji w Inowrocławiu. Część obrad nagrała i wrzuciła do sieci jedna z radnych [wideo]

2026-01-27, 18:30 Marcin Glapiak/Redakcja

Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok/fot. Facebook

Sprawa dotyczy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy nie zostali dopuszczeni do zabrania głosu w czasie obrad. Doszło do kłótni. Prezydent upomniał zebranych: „Tak nie będziemy prowadzili dialogu".

Po zakończeniu sesji rodzice w ostry sposób skrytykowali prezydenta miasta. Chodzi o ograniczenie przez miasto do minimum, czyli do 10 godzin w miesiącu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przez nauczyciela wspomagającego.



Reakcje rodziców nagrała jedna z radnych Ewa Koman, który opublikowała filmik w sieci i właśnie ten fakt skrytykował prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok.

Obradom przyglądał się nasz reporter Marcin Glapiak. Jego relacja niżej oraz nagranie z profilu radnej Ewy Koman.





