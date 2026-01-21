Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

2026-01-21, 18:16  Marcin Glapiak / Redakcja
Prezydent Arkadiusz Fajok odpowiedział na zarzuty radnych opozycji z Koalicji Obywatelskiej/fot.: inowroclaw.pl, archiwum

Prezydent Arkadiusz Fajok odpowiedział na zarzuty radnych opozycji z Koalicji Obywatelskiej/fot.: inowroclaw.pl, archiwum

Prezydent Inowrocławia krytykuje posty zamieszczane na oficjalnym profilu inowrocławskiej Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o dwie sprawy.

Pierwszy post dotyczył komentarzy obrażających Jurka Owsiaka. Komentarzy pojawiły się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Inowrocławia, co wywołało burzę rok temu. Zdaniem włodarza Inowrocławia Arkadiusza Fajoka przypominanie i wracanie do tej sprawy to niepotrzebna eskalacja i niemoc ze strony przedstawicieli KO

- My ten post odbieramy jako niemoc pisania o czymś innym. To szukanie problemu na siłę i tak naprawdę opierania się na sytuacji z zeszłego roku, co świadczy o tym, że państwo z Koalicji Obywatelskiej nie mają o czym pisać - twierdzi prezydent Inowrocławia.

Arkadiusz Fajok skrytykował też post odnoszący się do artykułu na stronie ratusza, w którym doszło do pomyłki. Starosta inowrocławska Wiesława Pawłowska została w nim przedstawiona jako wicestarosta.

- To kolejny post na stronie KO, który uderza w naszych pracowników, którzy mają prawo się mylić - mówi Arkadiusz Fajok. - Obśmiewanie i szalowanie naszych pracowników jest wręcz obrzydliwe i niedopuszczalne.

Inowrocławscy radni KO bagatelizują sprawę postów i nie będą się do niej odnosić.

Inowrocław

Region

Uwaga Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

Uwaga! Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-21, 18:59
Ostatnie pożegnanie ofiar tragedii z Chełmna. Matkę i trójkę dzieci pożegnały tłumy

Ostatnie pożegnanie ofiar tragedii z Chełmna. Matkę i trójkę dzieci pożegnały tłumy

2026-01-21, 17:15
Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok

Oskarżony o wyłudzenie ponad 2,8 mln zł z kasy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usłyszał wyrok

2026-01-21, 16:16
Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

Turek podejrzewany o poważne przestępstwa zatrzymany. W akcji brali udział bydgoscy policjanci

2026-01-21, 16:00
Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

Śmiertelny wypadek w Kowalu w powiecie włocławskim

2026-01-21, 14:56
Kolejny raz przekroczyła prędkość. 38-latka straciła prawo jazdy, jest wniosek o ukaranie

Kolejny raz przekroczyła prędkość. 38-latka straciła prawo jazdy, jest wniosek o ukaranie

2026-01-21, 13:50
Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

2026-01-21, 12:52
Zdrowy Dzień Babci i Dziadka w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

2026-01-21, 12:01
Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

2026-01-21, 11:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę