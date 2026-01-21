Przepychanki słowne w Inowrocławiu po postach zamieszczonych na portalu społecznościowym

2026-01-21, 18:16 Marcin Glapiak / Redakcja

Prezydent Arkadiusz Fajok odpowiedział na zarzuty radnych opozycji z Koalicji Obywatelskiej/fot.: inowroclaw.pl, archiwum

Prezydent Inowrocławia krytykuje posty zamieszczane na oficjalnym profilu inowrocławskiej Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o dwie sprawy.

Pierwszy post dotyczył komentarzy obrażających Jurka Owsiaka. Komentarzy pojawiły się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Inowrocławia, co wywołało burzę rok temu. Zdaniem włodarza Inowrocławia Arkadiusza Fajoka przypominanie i wracanie do tej sprawy to niepotrzebna eskalacja i niemoc ze strony przedstawicieli KO



- My ten post odbieramy jako niemoc pisania o czymś innym. To szukanie problemu na siłę i tak naprawdę opierania się na sytuacji z zeszłego roku, co świadczy o tym, że państwo z Koalicji Obywatelskiej nie mają o czym pisać - twierdzi prezydent Inowrocławia.



Arkadiusz Fajok skrytykował też post odnoszący się do artykułu na stronie ratusza, w którym doszło do pomyłki. Starosta inowrocławska Wiesława Pawłowska została w nim przedstawiona jako wicestarosta.



- To kolejny post na stronie KO, który uderza w naszych pracowników, którzy mają prawo się mylić - mówi Arkadiusz Fajok. - Obśmiewanie i szalowanie naszych pracowników jest wręcz obrzydliwe i niedopuszczalne.



Inowrocławscy radni KO bagatelizują sprawę postów i nie będą się do niej odnosić.