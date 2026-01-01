To był rekordowy rok pod względem świątecznych podróży. Gdzie wyjeżdżali mieszkańcy regionu?

2026-01-01, 19:13 Damian Klich/Redakcja

Najwięcej mieszkańców regionu na świąteczny odpoczynek wybrało Egipt/fot. cpadula, Wikipedia

Nawet o jedną trzecią w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba wykupionych podróży zagranicznych na święta Bożego Narodzenia i sylwestra.

Wolnych wycieczek na przerwę świąteczną nie było już wiele dni przed Bożym Narodzeniem. Kończą się też miejsca na ferie zimowe. Wycieczkowy szał widać ciągle w biurach podróży.



- Dominował Egipt - to był najbliższy, najtańszy i najcieplejszy kierunek, jeżeli chodzi o okres świąteczny oraz noworoczny – mówiła Monika Golczyk z salonwakacji.pl. - Ale coraz częściej mieszkańcy regionu wybierają na ten czas też Bliski Wschód, Wyspy Karaibskie, Dominikanę, czy Meksyk, a także Dubaj i Oman. Na narty w tym okresie nie wybierają się aż tak często, to popularne wyjazdy trochę później. W okresie świątecznym Polacy bardziej szukali ciepłych krajów, bo - zwłaszcza po ostatnim lecie - jesteśmy spragnieni słońca.



Polska Izba Turystyki potwierdzała rekordowy ruch w interesie i dodała, że sporo było wykupionych również wakacji w kraju. Tu dominowały wyjazdy w góry, w drugiej kolejności nad morze.