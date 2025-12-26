Jak wyglądają święta w klasztorze? Opowiadały siostry Klaryski w Polskim Radiu PiK

2025-12-26, 18:15 Ewa Dąbska-Wieczorkowska/Redakcja

Od lewej: siostra Magdalena, Ewa Dąbska-Wieczorkowska i siostra Faustyna/fot. Magdalena Gill

W wigilijny wieczór można było spotkać się w Polskim Radiu PiK z bydgoskimi Klaryskami. Siostry Magdalena i Faustyna zdradziły nam trochę tajemnic z klasztornego życia.

Opowiadały m.in., jak wygląda wieczór wigilijny i święta w klasztorze, jak to się stało, że postanowiły oddać swoje życie Panu Bogu - jak i kiedy poczuły powołanie do takiego życia, a także o 100-leciu pobytu w Bydgoszczy Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.



Ten jubileusz siostry z ul. Gdańskiej 56 świętowały w mijającym roku. Klaryski od Wieczystej Adoracji są młodszym zakonem kontemplacyjnym objętym klauzurą. Kobiety żyją w zamkniętych murach klasztoru, ich codzienność wypełnia modlitwa i praca. Kontakt ze światem mają tylko niektóre z nich i jest on bardzo ograniczony.



Z siostrami Klaryskami rozmawiała Ewa Dąbska-Wieczorkowska. Cała audycja jest do posłuchania TUTAJ.