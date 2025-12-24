Nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna przez całą dobę. NFZ podaje adresy

W święta w całym kraju dyżurują punkty pomocy medycznej/Fot. Pixabay.com
Przeziębienie, ból brzucha, gorączka. Nagła choroba nie ma świąt. Gdzie znaleźć pomoc medyczną podczas Świąt Bożego Narodzenia? Pierwsze kroki warto skierować do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W święta i weekendy są one czynne przez całą dobę.
Nie trzeba skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pacjent otrzyma pomoc w każdej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, nawet poza miejscem zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia trzeba jednak wezwać zespół ratownictwa medycznego (numer 112).
Adresy placówek, w których pacjent uzyska pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, można znaleźć w serwisie NFZ i Ministerstwa Zdrowia: TUTAJ
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ świadczeń z zakresu stomatologii doraźnej (w dni robocze od 19.00. do 7.00. dnia następnego, w weekendy, dni wolne i święta całodobowo) udzielają trzy placówki: Madental Stomatologia w Dobrczu, przy ul. Leśnej 2, NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne ORMED utworzone przez Abicon Sp. z o. o. w Toruniu, przy ul. Srebrnego 1, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.
Bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 działa przez 24 godziny na dobę – również w czasie świąt – do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod bezpłatnym i całodobowym numerem telefonu każdy uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej podczas Świąt Bożego Narodzenia. Konsultanci podpowiedzą m.in., gdzie jest najbliższy szpital oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
