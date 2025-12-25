Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy włączyło się do akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Też możecie pomóc!

2025-12-25, 15:15 Tatiana Adonis / Redakcja

Akcja jest organizowana m.in. w szkołach, firmach, parafiach, czy instytucjach. / Fot. FB Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

W ramach akcji zbierane są artykuły higieniczne takie jak: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy i mydła.

Adresatami przedsięwzięcia organizowanego przez Fundację Małych Stópek są domy dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja i ośrodki opieki nad osobami z niepełnosprawnością czy dziecięce oddziały szpitalne. Symbolem akcji jest paczuszkowa bombka. Można ściągnąć ją z choinki w zamian pozostawiając skompletowany prezent.



Specjalne drzewko stanęło m.in. w bydgoskim muzeum. Choinka pod którą można zostawić prezent znajduje się w holu gmachu głównego przy ul. Gdańskiej 4. Prezent spod muzealnego drzewka trafią do Hospicjum Domowego dla Dzieci wspieranego przez Stowarzyszenie Sue Ryder. Pod jego opieką znajduje się ponad setka dzieci na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz artykułów higienicznych w świątecznej paczce mogą znaleźć się także słodycze i zabawki. Muzeum czeka na darczyńców do 6 stycznia.



Akcja jest organizowana m.in. w szkołach, firmach, parafiach, czy instytucjach. Można ją też przeprowadzić indywidualnie, z rodziną czy przyjaciółmi.







W ramach akcji można również przesłać paczkę bezpośrednio na adres siedziby Fundacji Małych Stópek lub przekazać darowiznę. W całej Polce akcja trwa do 31 stycznia 2026 roku. Szczegóły TUTAJ.