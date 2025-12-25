Z tym przewodnikiem daleko się zajdzie. Metropolia Toruńska testuje nową aplikację

2025-12-25, 16:28  Redakcja
Stowarzyszenie Metropolia Toruńska testuje nową aplikację turystyczną/fot. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Toruńska

Stare wille, pałacyki, zabytki techniki, ruiny zamków czy wizualizacje wnętrz zabytkowych kościołów - Stowarzyszenie Metropolia Toruńska testuje nową aplikację turystyczną. Autorzy przygotowali też propozycje dziesięciu tras zwiedzania.

Aplikacja daje możliwość samodzielnego projektowania wycieczek. Miejsca mniej znane, które warto pokazać innym - mogą zgłaszać sami mieszkańcy.
Narzędzie pozwala na eksplorację szlaku w szerokim zakresie, także przez osoby z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Zawiera szereg informacji merytorycznych, zdjęcia, bogate opisy, nagrania i audiodeskrypcję dla osób niedowidzących i niewidomych.

Aplikacja „Skarby Metropolii Toruńskiej" to projekt, który będzie rozbudowywany dzięki mieszkańcom i miłośnikom regionu. Miejsca mniej znane, które warto pokazać innym - można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@metropolia-torunska.pl.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA POBRAĆ APLIKACJĘ SKARBY METROPOLII TORUŃSKIEJ?

Aplikacja w wersji webowej TUTAJ
Aplikacja w wersji mobilnej na urządzenia z systemem iOS TUTAJ
Aplikacja w wersji mobilnej na urządzenia z systemem Android TUTAJ

Projekt Stowarzyszenia Metropolia Toruńska „Nieoczywiste ścieżki - szlakiem 100 tajemniczych miejsc Metropolii Toruńskiej", został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aplikacja jest bezpłatna.


