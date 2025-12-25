Żyją w strasznych warunkach, mróz może ich zabić. Społecznicy wspierają bezdomnych

2025-12-25, 20:30 Monika Siwak/Redakcja

Samotnie, w pustostanie bez drzwi przy 10-stopniowym mrozie - tak wigilijną noc spędził 50-letni pan Marek/fot. nadesłane

Samotnie, w pustostanie bez drzwi przy 10-stopniowym mrozie - tak wigilijną noc spędził 50-letni pan Marek. Dotarli do niego bydgoscy społecznicy. Z darami, dobrym słowem i propozycją noclegu w schronisku.

Miejsca, w których na terenie Bydgoszczy przebywają osoby bezdomne odwiedzili ze świątecznymi potrawami przedstawiciele fundacji Chcępomagam, m.in. Ireneusz Nitkiewicz (służbowo zastępca szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego)



W ramach akcji „Ciepło serca w słoiku" prowadzonej m.in. przez Fundację Chcepomagam kilkadziesiąt osób - w tym dzieci - dostało dziś przywiezione przez mieszkańców regionu świąteczne jedzenie i kosmetyki.

W schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Bydgoszczy są dziś 42 osoby, w noclegowni 44- jedna doszła w Wigilię.



Więcej w relacji Moniki Siwak.