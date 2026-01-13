Magazyn obrony cywilnej powstał w Rypinie. Budowa pochłonęła ponad milion złotych [zdjęcia]

Zakończyła się budowa nowoczesnego magazynu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Inwestycja ta powstała, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i zapewnić służbom odpowiednie miejsce do przechowywania sprzętu ratunkowego.

Budowa magazynu to przykład realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz wykorzystania pochodzących z tego programu środków. Będzie tam przechowywany sprzęt niezbędny do pomagania mieszkańcom w sytuacjach nagłych zagrożeń. - Realizacja ustawy poprzez budowanie takiej infrastruktury, poprzez doposażanie Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, poprzez edukację, która również będzie toczyła się w tych miejscach pozwoli każdemu skutecznie przygotować się na sytuacje kryzysowe - powiedział na wtorkowym spotkaniu w Rypinie Ireneusz Nitkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Z nowego magazynu skorzysta zarówno Starostwo Powiatowe w Rypinie, jak i lokalne służby ratownicze. Inwestycja ta pochłonęła nieco ponad milion złotych. Budżet państwa z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznaczył na ten cel 971 700 złotych. Pozostałe 31 150 złotych pozyskano ze środków, które zostały przekazane przez firmy ubezpieczeniowe, które zostały przeznaczone na zakup projektu budowlanego.

