Woda hermetycznie zafoliowana. Wąbrzeźno kupiło specjalną maszynę na czas kryzysu

2026-01-15, 08:39  Monika Kaczyńska/Redakcja
Wąbrzeźno chce być gotowe na sytuacje kryzysowe. Miasto kupiło paczkowarkę do wody/fot. Tomasz Zygnarowski Burmistrz Wąbrzeźna/Facebook

Wąbrzeźno chce być gotowe na sytuacje kryzysowe. Miasto kupiło paczkowarkę do wody. To jedyne takie urządzenie w regionie, dzięki któremu w razie nagłej potrzeby mieszkańcy będą zaopatrzeni w wodę pitną.

- Urządzenie to pozwoli nam na produkcję wody workowanej w opakowaniach o pojemności od 0,2 do 1 litra - mówi burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski. - Mam właśnie przed sobą na biurku takie litrowe worki, całkiem estetycznie i solidnie wyglądające. Takich worków będzie można produkować w ilości do 1500 sztuk na godzinę, a później w skrzynkach rozdysponować do tych dzielnic miasta, w których wody nie ma. Ta woda jest jak najbardziej przydatna do celów spożywczych w razie sytuacji kryzysowej czy awarii. My tę wodę będziemy mogli też dostarczyć sąsiadom - mówił burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski.

Paczkowarka kosztowała prawie 370 tys. zł. Została kupiona w ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

