Pęknięte rury, mieszkańcy bez wody. Awarie wodociągowe w Bydgoszczy i Inowrocławiu

2026-01-18, 14:05 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Awaria wodociągowa w pobliżu targowiska na bydgoskim Szwederowie/fot. Natasza Trzebuchowska

Poważna awaria wodociągu w Inowrocławiu! Konieczne było wyłączenie całej magistrali. Bez bieżącej wody są też mieszkańcy kilku bloków na bydgoskich Wyżynach.

W Inowrocławiu obecnie wody nie ma w całym mieście, ale jak powiedział nam prezes wodociągów Janusz Radzikowski, woda w kranach ma pojawić się około godziny 15.00



Bieżącej wody nie mają też mieszkańcy kilku budynków przy ul. Nałkowskiej w Bydgoszczy. - Bloki od numeru 2 do 12 i od 1 do 7 - informuje dyżurny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Powodem jest pęknięta rura.



Ale to nie jedyne kłopoty w Bydgoszczy. Nieszczelność sieci wykryto też w okolicach skrzyżowania ulic Bielickiej i Solskiego na Szwederowie. Tam na szczęście nie ma odciętego dopływu wody, ale jest wyciek na ulicy i woda zamarza.