Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie. Problemy z wodą są również w Inowrocławiu

2026-01-19, 10:51 Agata Raczek / Marcin Glapiak / Redakcja

Na Szwederowie trwa usuwanie awarii wodociągowej. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Nieszczelność zauważono już w niedzielę (18.01.) w rejonie skrzyżowania ulic Konopnickiej i Goszczyńskiego w Bydgoszczy. Doszło tam do wycieku wody.

- Kurek został zakręcony - mówi Tomasz Okoński, rzecznik bydgoskich wodociągów. - Obecnie prowadzone są prace ziemne. Niska temperatura i zmarznięty grunt na pewno nie sprzyja tempie pracy. Musimy dostać się do podziemnej infrastruktury. Wtedy dowiemy się ile czasu zajmie usuwanie awarii. Na pewno będzie utrudniony dostęp do wody zarówno na pobliskim ryneczku, jak i w pobliskim pawilonie.



Z kolei już wczoraj wieczorem (18.01.) usunięto awarię na bydgoskich Wyżynach. Tam pękła rura na ul. Nałkowskiej.



- Doszło tam do poważnej awarii wodociągowej. Najpierw mieliśmy mały wyciek wody, który stał się coraz większy. Zostaliśmy zmuszeni do zakręceni zaworu z wodą. Mieszkańcy nie mieli dostępu do bieżącej wody - mówi Tomasz Okoński. - Podstawiliśmy cysternę. W tym samym czasie prowadziliśmy prace, które zakończyły się ok. godz. 19.



Kolejna awaria wodociągowa dotknęła również Inowrocław. Tym razem pękła rura na osiedlu Rąbin. Obecnie wody w kranach nie mają mieszkańcy bloków przy ul. Wojska Polskiego, 800-lecia i Saperów. Prace naprawcze mają potrwać około dwóch godzin.



W związku z licznymi ostatni awariami - we wtorek (20.01.) w siedzibie inowrocławskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji odbędzie się konferencja prasowa z udziałem władz miasta.