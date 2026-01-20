SMS-y o awariach, profil w Internecie. Inowrocławskie Wodociągi bliżej ludzi [wideo]

2026-01-20, 18:03 Marcin Glapiak/Redakcja

Inowrocławskie wodociągi chcą poprawić jakość miejskiej wody i szybkość usuwania awarii, ale nie tylko/fot. Pixabay

Inowrocławskie wodociągi chcą poprawić jakość miejskiej wody i szybkość usuwania awarii, ale nie tylko. W tej sprawie w siedzibie wodociągów odbyła się konferencja prasowa. Jest dużo nowości.

Na początek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu chce poprawić komunikację z mieszkańcami. Niedawno PWiK uruchomiło profil na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczane są najważniejsze informacje. Pomysł okazał się strzałem w „10”.

W czasie ostatnich awarii profil odwiedzono 250 tysięcy razy. Teraz Wodociągi będą wysyłać mieszkańcom SMS-y o awariach.



Niedawno PWiK wyczyściło rury w ujęciu w Traskach, które były w wielu miejscach niemal całkowicie zapchane, co znacznie zwiększało pobór prądu. Woda z ujęcia w Traskach jest jedną z najtwardszych w Polsce, aby to zmienić, wodociągi zwiększyły pobór wody z Torunia. W planach jest także budowa dodatkowych studni w Miechowicach.



W najbliższych latach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu chce przeprowadzić inwestycje warte około 7 milionów złotych, co ma przyspieszyć usuwanie ewentualnych awarii.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.



