Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

2026-01-21, 12:52 Marcin Glapiak/Redakcja

Miasto Inowrocław i miejskie spółki mają sposób, by wyeliminować smród z części miasta/fot. Pixabay

Mieszkańcy części inowrocławskiego Rąbina zmagają się z nieprzyjemnym zapachem. Ten wydobywa się z miejskiej oczyszczalni.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z inowrocławskiej oczyszczalni ścieków? Miasto wspólnie z miejskimi spółkami opracowują nową koncepcję. - Inowrocławskie wodociągi już rozpoczęły budowę hali do osuszania ścieków - słyszymy w relacji naszego reportera. - Dzięki temu osady będą utylizowane na bieżąco - dodaje.



- Koszt inwestycji to 7 milionów złotych, ale to nie wszystko - mówi prezes inowrocławskich wodociągów Janusz Radzikowski. - Nawiązaliśmy współpracę wstępną z firmą Chemirol, gdzie chcielibyśmy produkować nawóz, który będzie służył do rekultywacji terenów zielonych - dodaje. Ta metoda pozwoli pozbyć się osadów ściekowych, jednocześnie przynosząc wodociągom zysk. Na efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.