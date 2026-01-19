Są pieniądze na 580 linii autobusowych w regionie. Najwięcej dla Żnina, Mogilna i Inowrocławia

2026-01-19, 20:00 Polska Agencja Prasowa

Wojewoda Michał Sztybel podpisał umowy z samorządami w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) na 2026 rok/fot. materiały UW

Umowy na dofinansowanie ponad 580 linii komunikacyjnych podpisał w poniedziałek z samorządami wojewoda Michał Sztybel. 57 mln na ten cel pochodzi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

Celem FRPA jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, które nie funkcjonowały od lat lub tworzenie zupełnie nowych linii. Dofinansowanie przyznawane jest samorządom gminnym i powiatowym. Łączna pula pieniędzy do podziału przyznana dla woj. kujawsko-pomorskiego wyniosła przeszło 57 mln zł, z czego blisko 51 mln zł na przedsięwzięcia wynikające z tegorocznych umów i ponad 6 mln na zadania w ramach umów wieloletnich zawartych w zeszłym roku.



W zakończonym naborze złożono łącznie 67 wniosków, w tym 22 dotyczące umów wieloletnich (2026-2028). Wszystkie samorządy, które złożyły wnioski otrzymały dofinansowanie. Wsparciem objęto 50 gmin - 369 linii o łącznej długości 14,6 tys. km oraz 16 powiatów - 212 linii o łącznej długości 8,1 tys. km.



Najwyższe dofinansowanie otrzymały gminy Żnin - 1,38 mln zł, Mogilno - 1,03 mln zł i Inowrocław - 769 tys. zł oraz powiaty włocławski - 6,96 mln zł, świecki - 3,69 mln zł i lipnowski - 3,61 mln zł.