Utrudnienia w Toruniu w związku z awarią sieci wodociągowej. Wprowadzono objazd dla autobusów [mapa]

2025-12-02, 09:55 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Pojazdy MZK linii nr 10, 21, 29 i 44 na lewobrzeżu Torunia będą kursować zmienioną trasą od godz. 8 rano we wtorek (2.12.) do godzin wieczornych.

Do awarii doszło na na wysokości Domu Muz. W związku z tym zawieszono funkcjonowanie przystanków na ul. Poznańskiej przy komisariacie i ul. Parkowej.



Autobusy kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Inowrocławską i Drzymały.



Na trasie objazdu obowiązują przystanki: Środkowa n/ż, Drzymały i Paderewskiego.







