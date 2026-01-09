Awaria ciepłociągu w centrum Torunia. Awaria usunięta, miasto apeluje o cierpliwość [wideo]

2026-01-09, 12:10  Michał Zaręba/Redakcja
Awaria ciepłociągu na toruńskiej starówce/ Michał Zaręba

Awaria ciepłociągu na toruńskiej starówce/ Michał Zaręba

Zakończyły się prace pracowników PGE w związku z awarią ciepłociągu na toruńskiej Starówce. Rzecznik prezydenta przekazał, że ciepło jest już dostarczane do budynków.

Usuwaniem awarii ciepłociągu służby zajęły się już rano, 9 stycznia, ale problem trwał kilka godzin. Ciepła nie mieli mieszkańcy i użytkownicy lokali na toruńskiej Starówce, m.in. na ul Mostowej, Łaziennej, Ciasnej oraz Szerokiej.

Prezydent Paweł Gulewski zadeklarował, że miasto jest gotowe pomóc mieszkańcom.

- Możemy podstawić autobus, w którym mieszkańcy mogliby się ogrzewać, możemy zaoferować miejsca alternatywne na czas usuwania awarii. Natomiast sytuacja jest na tyle nowa, świeża, że jeszcze jesteśmy w procesie ustalania tego, co naprawdę i w jakiej skali będzie potrzebne. Jesteśmy w stanie dostarczyć wodę, agregaty, koce, ciepłe posiłki mieszkańcom, którzy będą tego potrzebowali - mówi Paweł Gulewski.

Spółka PGE Toruń w komunikacie przepraszała mieszkańców i wyjaśniała, że robią, co mogą.

- Nieszczelność na sieci ciepłowniczej została wykryta 8 stycznia w godzinach wieczornych, a jej miejsce zostało zabezpieczone i wygrodzone ze względów bezpieczeństwa. Widoczne parowanie było wynikiem wysokiej temperatury wody w sieci ciepłowniczej, przekraczającej 100°C. Przyczyną awarii ciepłociągu było wcześniejsze uszkodzenie sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny podczas prowadzonych w tym rejonie prac ziemnych, prawdopodobnie przy użyciu sprzętu ciężkiego, które nie zostało zgłoszone do PGE Toruń. Niekorzystne warunki atmosferyczne - opady oraz niskie temperatury - doprowadziły do dalszej degradacji miejsca uszkodzenia, aż do powstania nieszczelności. Naprawa awarii wymaga spuszczenia wody z połowy sieci ciepłowniczej występującej na Starówce. Dzięki przebudowie sieci ciepłowniczej przeprowadzonej w 2024 roku oraz wykonaniu pierścienia zasilającego Starówkę, nie było konieczności wyłączenia dostaw ciepła na większym obszarze Zespołu Staromiejskiego - czytamy.

Awaria została usunięta
Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, awarię udało się usunąć na długo przed północą. Rzecznik prezydenta przekazał w godzinach popołudniowych, że spółka PGE usunęła awarię oraz sprawdziła szczelność instalacji. Zaapelował jednak do mieszkańców o cierpliwość, ponieważ trochę potrwa, zanim woda osiągnie swoją temperaturę.

Mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia

Relacja Michała Zaręby

Awaria ciepłociągu na toruńskiej starówce/wideo Michał Zaręba

Toruń
Toruń, awaria

Region

Mocno wyziębiony bezdomny znaleziony w Grudziądzu. Mogło się to skończyć tragicznie

Mocno wyziębiony bezdomny znaleziony w Grudziądzu. „Mogło się to skończyć tragicznie”

2026-01-09, 18:02
Walczyła o naszą wolność. Toruń uczcił 17. rocznicę śmierci gen. Elżbiety Zawackiej [zdjęcia]

„Walczyła o naszą wolność”. Toruń uczcił 17. rocznicę śmierci gen. Elżbiety Zawackiej [zdjęcia]

2026-01-09, 16:49
Zdradził go zapach marihuany. Mieszkańcowi Inowrocławia grozi do 10 lat więzienia

Zdradził go zapach marihuany. Mieszkańcowi Inowrocławia grozi do 10 lat więzienia

2026-01-09, 16:03
Specjaliści z całego kraju rozmawiają w Bydgoszczy o przyszłości neuroonkologii

Specjaliści z całego kraju rozmawiają w Bydgoszczy o przyszłości neuroonkologii

2026-01-09, 14:50
Rektor Politechniki Bydgoskiej śle wyraz sprzeciwu i oburzenia w kierunku marszałka województwa

Rektor Politechniki Bydgoskiej śle „wyraz sprzeciwu i oburzenia” w kierunku marszałka województwa

2026-01-09, 13:20
Stolica Pałuk upamiętnia kolejnych powstańców wielkopolskich

Stolica Pałuk upamiętnia kolejnych powstańców wielkopolskich

2026-01-09, 11:45
Ważą się losy umowy Mercosur. Może z pomocą Bożą coś się zmieni

Ważą się losy umowy Mercosur. „Może z pomocą Bożą coś się zmieni”

2026-01-09, 10:50
Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie zielona ulica, częściowo zadaszona

Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie „zielona” ulica, częściowo zadaszona

2026-01-09, 09:45
Rolnicy z regionu protestują w Warszawie. Jan Kaźmierczak: Agroholdingi zmiotą nas z planszy [Rozmowa Dnia]

Rolnicy z regionu protestują w Warszawie. Jan Kaźmierczak: Agroholdingi zmiotą nas z planszy [Rozmowa Dnia]

2026-01-09, 09:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę