Awaria ciepłociągu w centrum Torunia. Awaria usunięta, miasto apeluje o cierpliwość [wideo]

2026-01-09, 12:10 Michał Zaręba/Redakcja

Awaria ciepłociągu na toruńskiej starówce/ Michał Zaręba

Zakończyły się prace pracowników PGE w związku z awarią ciepłociągu na toruńskiej Starówce. Rzecznik prezydenta przekazał, że ciepło jest już dostarczane do budynków.

Usuwaniem awarii ciepłociągu służby zajęły się już rano, 9 stycznia, ale problem trwał kilka godzin. Ciepła nie mieli mieszkańcy i użytkownicy lokali na toruńskiej Starówce, m.in. na ul Mostowej, Łaziennej, Ciasnej oraz Szerokiej.



Prezydent Paweł Gulewski zadeklarował, że miasto jest gotowe pomóc mieszkańcom.



- Możemy podstawić autobus, w którym mieszkańcy mogliby się ogrzewać, możemy zaoferować miejsca alternatywne na czas usuwania awarii. Natomiast sytuacja jest na tyle nowa, świeża, że jeszcze jesteśmy w procesie ustalania tego, co naprawdę i w jakiej skali będzie potrzebne. Jesteśmy w stanie dostarczyć wodę, agregaty, koce, ciepłe posiłki mieszkańcom, którzy będą tego potrzebowali - mówi Paweł Gulewski.



Spółka PGE Toruń w komunikacie przepraszała mieszkańców i wyjaśniała, że robią, co mogą.



- Nieszczelność na sieci ciepłowniczej została wykryta 8 stycznia w godzinach wieczornych, a jej miejsce zostało zabezpieczone i wygrodzone ze względów bezpieczeństwa. Widoczne parowanie było wynikiem wysokiej temperatury wody w sieci ciepłowniczej, przekraczającej 100°C. Przyczyną awarii ciepłociągu było wcześniejsze uszkodzenie sieci ciepłowniczej przez podmiot zewnętrzny podczas prowadzonych w tym rejonie prac ziemnych, prawdopodobnie przy użyciu sprzętu ciężkiego, które nie zostało zgłoszone do PGE Toruń. Niekorzystne warunki atmosferyczne - opady oraz niskie temperatury - doprowadziły do dalszej degradacji miejsca uszkodzenia, aż do powstania nieszczelności. Naprawa awarii wymaga spuszczenia wody z połowy sieci ciepłowniczej występującej na Starówce. Dzięki przebudowie sieci ciepłowniczej przeprowadzonej w 2024 roku oraz wykonaniu pierścienia zasilającego Starówkę, nie było konieczności wyłączenia dostaw ciepła na większym obszarze Zespołu Staromiejskiego - czytamy.



Awaria została usunięta

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, awarię udało się usunąć na długo przed północą. Rzecznik prezydenta przekazał w godzinach popołudniowych, że spółka PGE usunęła awarię oraz sprawdziła szczelność instalacji. Zaapelował jednak do mieszkańców o cierpliwość, ponieważ trochę potrwa, zanim woda osiągnie swoją temperaturę.