Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

2026-01-08, 16:50 Marcin Kupczyk/Redakcja

Bomba wybuchła w Boże Narodzenie 2024 roku przed drzwiami w klatce schodowej bloku na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy/ fot. archiwum

Nawet dożywocie może grozić dwóm mężczyznom, którzy ponad rok temu podłożyli bombę w jednym z bloków na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy.

Prokuratura zakończyła postępowanie w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. Poinformowała o tym prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.



- Akt oskarżenia skierowaliśmy przeciwko dwóm podejrzanym. Zarzucono im czyn polegający na usiłowaniu zabójstwa poprzez detonację ładunku wybuchowego i tym samym narażenie wielu mieszkańców tego bloku na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także dokonanie zniszczenia mienia. Za ten czyn oskarżonym grozi co najmniej 10 lat pozbawienia wolności, maksymalnie kara dożywotniego pozbawienia wolności - informuje Adrianna Bojarska-Majchrzak.



Bomba wybuchła w Boże Narodzenie 2024 roku przed drzwiami w klatce schodowej bloku na osiedlu Leśnym. Nikt nie ucierpiał. Sprawcy nie podali motywów swojego czynu. Wiadomo, że Piotr K. z Krakowa oraz mieszkający w Wielkiej Brytanii Bydgoszczanin, Patryk L. byli już wcześniej karani.