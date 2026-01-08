Trzej grudziądzcy lekarze bez pracy i z zarzutami po opublikowaniu nagrań z karetki

2026-01-08, 14:55  Marcin Doliński/Redakcja
Trzej lekarze z Grudziądza kilka miesięcy temu usłyszeli zarzuty/fot. nadesłane/archiwum

Trzej lekarze z Grudziądza kilka miesięcy temu usłyszeli zarzuty/fot. nadesłane/archiwum

Do śmierci 19-latka doszło dwa lata temu w Grudziądzu. W czwartek, 8 stycznia trzej lekarze, którzy udzielali pomocy młodemu mężczyźnie, zostali wyrzuceni z pracy.

Trzej lekarze z grudziądzkiego szpitala zostali w trybie natychmiastowym zwolnieni z pracy. Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed dwóch lat. Chodzi o to, jak zachowywali się wobec rannego 19-latka. Skacząc przez płot zranił się w nogę. Pomocy udzielali mu najpierw policjanci, a potem lekarze. Mężczyzna zmarł.

Dyrekcja szpitala opublikowała oświadczenie w czwartek, 8 stycznia. Pisze w nim, że po przeanalizowaniu materiałów i obejrzeniu nagrania, które dzień wcześniej pokazała telewizja TVN w programie „Uwaga”, rozwiązuje w trybie natychmiastowym umowy o pracę z lekarzami.

Trzej lekarze z zespołu ratownictwa medycznego, którzy brali udział w tym zdarzeniu, kilka miesięcy temu usłyszeli zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała akt oskarżenia wobec jednego medyka z karetki i dwóch ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Dlaczego decyzja o zwolnieniu zapadła teraz?

„W materiale telewizyjnym przedstawiono m.in. fragmenty nagrań z kamer nasobnych
funkcjonariuszy policji uczestniczących w interwencji, obejmujące również czas po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego. Nagrania te nie znajdowały się wcześniej w dyspozycji szpitala. Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów dyrekcja szpitala podjęła decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu umów” - czytamy w oświadczeniu placówki.

Mężczyznom zarzuca się narażenie Aleksandra S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Proces medyków ma ruszyć przed grudziądzkim sądem 23 marca.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

2026-01-08, 16:50
Chełmża. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając staranował policjantów

Chełmża. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając staranował policjantów

2026-01-08, 16:00
We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]

We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]

2026-01-08, 15:35
Wypadek w Strzelewie. Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut na krajowej 10

Wypadek w Strzelewie. Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu trzech aut na krajowej „10"

2026-01-08, 14:47
Policjanci wytypowali podejrzanego. Najprawdopodobniej to on siekierą wyciął kilkaset drzew w Toruniu

Policjanci wytypowali podejrzanego. Najprawdopodobniej to on siekierą wyciął kilkaset drzew w Toruniu

2026-01-08, 14:40
To się nie odstanie, chcę sprawiedliwego wyroku. Proces w sprawie śmierci 55-latka nie ruszył

„To się nie odstanie, chcę sprawiedliwego wyroku”. Proces w sprawie śmierci 55-latka nie ruszył

2026-01-08, 14:05
Koniec procesu w sprawie wypadku na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Zginęła dziewczynka

Koniec procesu w sprawie wypadku na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Zginęła dziewczynka

2026-01-08, 13:15
Ziemianka nie była kryjówką idealną. Kcynianin znów wpadł

Ziemianka nie była kryjówką idealną. Kcynianin znów wpadł

2026-01-08, 12:25
W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

2026-01-08, 11:35

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę