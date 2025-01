Pijana wjechała w salon urody i nękała byłego partnera. Toruński sąd zajął się sprawą Sandry M.

2025-01-02, 17:19 Michał Zaręba/Redakcja

Toruński sąd bada sprawę Sandry M., która pod wpływem alkoholu wjechała autem w witrynę salonu urody/fot: Michał Zaręba, archiwum

Do toruńskiego sądu trafiła sprawa znanej z mediów społecznościowych Sandry M., która ponad dwa lata temu (6 grudnia 2022) pijana (od 1,38 ‰, do 1,16 ‰ alkoholu we krwi) wjechała autem w witrynę salonu urody przy ul. Żwirki i Wigury.

Zdaniem biegłych młoda kobieta była niepoczytalna. – Stąd prokurator skierował wniosek o umorzenie postępowania do sądu i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci terapii oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – powiedział Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Śledczy zarzucili też Sandrze M. nękanie byłego partnera. – Publikowanie bez zgody innych osób danych osobowych, groźby, jak również naruszenie miru domowego oraz zniewagi, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu. Chodziło o pewnego rodzaju czynności, dotyczące dwojga osób, których dopuściła się podejrzana w okresie od 3 kwietnia do 5 grudnia 2022 roku.



– W tym przypadku biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że miała ona ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Wpływa na to, że sąd może w tym przypadku zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary – dodał Kukawski.



Sandra M. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Grozi jej do ośmiu lat pozbawienia wolności.