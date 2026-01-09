Mocno wyziębiony bezdomny znaleziony w Grudziądzu. „Mogło się to skończyć tragicznie”

2026-01-09, 18:02 Tatiana Adonis/Redakcja

Koczowisko bezdomnego mężczyzny w Grudziądzu/fot. Straż miejska w Grudziądzu

Straż miejska znalazła wczoraj w Grudziądzu 56-letniego mężczyznę, który przebywał w namiocie przy ul. Parkowej, nieopodal schroniska i noclegowni dla bezdomnych.

Mężczyzna był mocno wyziębiony. Straż miejska oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie znaleźli 56-latka podczas kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych. Był w złym stanie. - W chwili znalezienia znajdował się w sytuacji zagrażającej życiu. Jest też niepełnosprawny. Miał oznaki silnego wyziębienia - poinformowała Bogumiła Leśniewicz, rzeczniczka grudziądzkich strażników miejskich.



Niewykluczone, że patrol uratował życie 56-latka. Strażnicy miejscy wezwali na miejsce karetkę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. - Był z nim utrudniony kontakt, od tygodnia nie mógł wyjść z namiotu, dlatego przebywał w nim tak długo - mówi Bogumiła Leśniewicz.



Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby, którym może grozić wychłodzenie. Wystarczy zadzwonić pod numer 112.