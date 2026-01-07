Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

2026-01-07, 12:02  Marcin Doliński/Redakcja
Grudziądz chce wykorzystać choinki w dobrym celu/fot. ilustracyjna, Pixabay

Grudziądz chce wykorzystać choinki w dobrym celu/fot. ilustracyjna, Pixabay

W Grudziądzu rozpoczęła się Akcja Choinka. Organizatorzy szczególnie liczą na przekazywanie naturalnych drzewek, które zostaną wsadzone w parkach oraz lesie. Inicjatywa potrwa do 15 lutego.

Aby drzewko zyskało drugie życie, musi posiadać system korzeniowy. Po prostu choinka powinna być w doniczce, inaczej nie ma szans na to, że przyjmie się po wsadzeniu.

– Jest także możliwość dostarczania choinek do Centrum Edukacji Ekologicznej, które mieści się przy ulicy Nad Torem 1. Tutaj muszą to być choinki w doniczkach z systemem korzeniowym, po to, aby pracownicy centrum posadzili je na miejskich terenach – powiedział Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.

Bezpłatnie odbierane są również zwykłe cięte drzewka. Muszą znajdować się obok pojemników na śmieci i nie mogą mieć ozdób świątecznych.

Materiał Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Rok prac za niemal 16 milionów. Zmiany w kursowaniu tramwajów

Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Rok prac za niemal 16 milionów. Zmiany w kursowaniu tramwajów

2026-01-07, 11:10
Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko? Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

2026-01-07, 10:24
Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w naszym regionie. Straty wyniosłyby 18 milionów złotych

Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w naszym regionie. Straty wyniosłyby 18 milionów złotych

2026-01-07, 09:36
Krzysztof Kukucki w Rozmowie Dnia: Miasto dostanie o 50 milionów mniej z budżetu państwa

Krzysztof Kukucki w Rozmowie Dnia: Miasto dostanie o 50 milionów mniej z budżetu państwa

2026-01-07, 08:59
Urzędomat wyda dokument, przyjmie wniosek i umówi na wizytę. Nowość w Toruniu [wideo]

Urzędomat wyda dokument, przyjmie wniosek i umówi na wizytę. Nowość w Toruniu! [wideo]

2026-01-07, 07:50
Inowrocław mówi: Stop betonozie Rusza rewitalizacja w centrum miasta

Inowrocław mówi: Stop betonozie! Rusza rewitalizacja w centrum miasta

2026-01-07, 06:50
Rodzice dzieci dotkniętych autyzmem chcą stworzyć w Bydgoszczy centrum terapeutyczne

Rodzice dzieci dotkniętych autyzmem chcą stworzyć w Bydgoszczy centrum terapeutyczne

2026-01-06, 19:27
Pożar domku letniskowego w Rogówku pod Toruniem [zdjęcia]

Pożar domku letniskowego w Rogówku pod Toruniem [zdjęcia]

2026-01-06, 17:48
Jakie zjawisko na niebie mogli ujrzeć Trzej Królowie Jerzy Rafalski z toruńskiego Planetarium wyjaśnia

Jakie zjawisko na niebie mogli ujrzeć Trzej Królowie? Jerzy Rafalski z toruńskiego Planetarium wyjaśnia

2026-01-06, 16:50

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę