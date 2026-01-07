Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

2026-01-07, 12:02 Marcin Doliński/Redakcja

Grudziądz chce wykorzystać choinki w dobrym celu/fot. ilustracyjna, Pixabay

W Grudziądzu rozpoczęła się Akcja Choinka. Organizatorzy szczególnie liczą na przekazywanie naturalnych drzewek, które zostaną wsadzone w parkach oraz lesie. Inicjatywa potrwa do 15 lutego.

Aby drzewko zyskało drugie życie, musi posiadać system korzeniowy. Po prostu choinka powinna być w doniczce, inaczej nie ma szans na to, że przyjmie się po wsadzeniu.



– Jest także możliwość dostarczania choinek do Centrum Edukacji Ekologicznej, które mieści się przy ulicy Nad Torem 1. Tutaj muszą to być choinki w doniczkach z systemem korzeniowym, po to, aby pracownicy centrum posadzili je na miejskich terenach – powiedział Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.



Bezpłatnie odbierane są również zwykłe cięte drzewka. Muszą znajdować się obok pojemników na śmieci i nie mogą mieć ozdób świątecznych.