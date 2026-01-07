Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Zmiany w kursowaniu tramwajów

2026-01-07, 11:10  Agata Raczek/Redakcja
Tak będzie wyglądać pętla Las Gdański po zmianach/fot. Facebook ZDMiKP w Bydgoszczy

Tak będzie wyglądać pętla Las Gdański po zmianach/fot. Facebook ZDMiKP w Bydgoszczy

Rozpoczęła się rozbudowa pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Dla pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to zmiany w funkcjonowaniu kursujących do Myślęcinka linii tramwajowych.

– W związku z początkiem prac zawieszona została kursująca tam komunikacja tramwajowa. Linia nr 1 została zawieszona, linia nr 2 została skierowana do pętli Bielawy, linia nr 10 została skierowana ulicami Focha i Nakielską do pętli Wilczak. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą w relacji Rondo Jagiellonów, Jagiellońska, Gdańska, Las Gdański Park nad Ride – powiedziała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka bydgoskich drogowców.

– W ramach inwestycji przebudowana zostanie także przyległa do pętli część ulicy Rekreacyjnej, a wyniesione przejścia dla pieszych poprawią bezpieczeństwo. W związku z tym w drugiej połowie stycznia zamknięty zostanie około 200-metrowy odcinek ulicy Rekreacyjnej od wysokości bezpłatnego parkingu do końca pętli tramwajowej – dodała.

To jedna z kilku planowanych inwestycji tramwajowych w najbliższych latach w Bydgoszczy. Dzięki rozbudowie pętli Las Gdański linie kursujące do Myślęcinka będą miały własne perony, powstaną zielone torowiska, a cała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Prace przy torowisku rozpoczęły się w środę 7 stycznia. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pętla oraz budynek socjalny, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć oraz zjeść posiłek podczas zaplanowanych przerw. Dzięki między innymi wybudowaniu dodatkowych torów tramwaje będą mogły się wymieniać bez konieczności wycofywania. Ustawione zostaną też wiaty, w tym rowerowa, które będą obsadzone roślinami na dachu oraz otoczone oplecionymi pnączami. W obrębie pętli funkcjonować będą trzy perony początkowe oraz dwa końcowe – przyznała Muszyńska.

Wykonawcą prac jest warszawska firma Balzola. Wartość projektu to niemal 16 milionów złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana z wykorzystaniem funduszy europejskich. Realizacja potrwa rok.

Katarzyna Muszyńska o początkach remontu. Materiał Agaty Raczek

Region

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

2026-01-07, 19:00
Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

2026-01-07, 18:20
Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

2026-01-07, 17:15
Nadciąga siarczysty mróz. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Wszystkie służby w gotowości

Nadciąga siarczysty mróz. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Wszystkie służby w gotowości

2026-01-07, 16:00
Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

2026-01-07, 14:59
Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

2026-01-07, 14:07
Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz

Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę? Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz?

2026-01-07, 13:31
Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

2026-01-07, 12:02
Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko? Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

2026-01-07, 10:24

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę