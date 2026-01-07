Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Zmiany w kursowaniu tramwajów

2026-01-07, 11:10 Agata Raczek/Redakcja

Tak będzie wyglądać pętla Las Gdański po zmianach/fot. Facebook ZDMiKP w Bydgoszczy

Rozpoczęła się rozbudowa pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Dla pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to zmiany w funkcjonowaniu kursujących do Myślęcinka linii tramwajowych.

– W związku z początkiem prac zawieszona została kursująca tam komunikacja tramwajowa. Linia nr 1 została zawieszona, linia nr 2 została skierowana do pętli Bielawy, linia nr 10 została skierowana ulicami Focha i Nakielską do pętli Wilczak. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą w relacji Rondo Jagiellonów, Jagiellońska, Gdańska, Las Gdański Park nad Ride – powiedziała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka bydgoskich drogowców.



– W ramach inwestycji przebudowana zostanie także przyległa do pętli część ulicy Rekreacyjnej, a wyniesione przejścia dla pieszych poprawią bezpieczeństwo. W związku z tym w drugiej połowie stycznia zamknięty zostanie około 200-metrowy odcinek ulicy Rekreacyjnej od wysokości bezpłatnego parkingu do końca pętli tramwajowej – dodała.



To jedna z kilku planowanych inwestycji tramwajowych w najbliższych latach w Bydgoszczy. Dzięki rozbudowie pętli Las Gdański linie kursujące do Myślęcinka będą miały własne perony, powstaną zielone torowiska, a cała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



– Prace przy torowisku rozpoczęły się w środę 7 stycznia. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pętla oraz budynek socjalny, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć oraz zjeść posiłek podczas zaplanowanych przerw. Dzięki między innymi wybudowaniu dodatkowych torów tramwaje będą mogły się wymieniać bez konieczności wycofywania. Ustawione zostaną też wiaty, w tym rowerowa, które będą obsadzone roślinami na dachu oraz otoczone oplecionymi pnączami. W obrębie pętli funkcjonować będą trzy perony początkowe oraz dwa końcowe – przyznała Muszyńska.



Wykonawcą prac jest warszawska firma Balzola. Wartość projektu to niemal 16 milionów złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana z wykorzystaniem funduszy europejskich. Realizacja potrwa rok.