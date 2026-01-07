Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

2026-01-07, 14:07 Monika Kaczyńska/Redakcja

Podpisano umowę na remont ulicy Jastrzębiej w Żołędowie/fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

W Żołędowie w powiecie bydgoskim dojdzie do remontu ulicy Jastrzębiej. W obecności marszałka Piotra Całbeckiego, członka zarządu województwa Marka Wojtkowskiego i radnej województwa Anny Niewiadomskiej podpisana została umowa na gruntowną modernizację drogi.

Inwestycja obejmuje przebudowę Jastrzębiej, czyli ponad trzy kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 244 pomiędzy ulicą Bydgoską i Rondem św. Huberta na Szosie Gdańskiej. Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę sieci teletechnicznych, budowę odwodnienia, przebudowę istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, budowę sieci sanitarnej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci oświetlenia drogowego oraz budowę zasilania i oświetlenia drogowego.



Wzdłuż przebudowanej drogi powstaną chodniki z doświetlonymi przejściami i ścieżka pieszo-rowerowa. Równie ważnym elementem inwestycji jest budowa ronda na połączeniu ulic Jastrzębiej, Bydgoskiej i Leszczynowej. Zastąpi ono obecne niebezpieczne skrzyżowanie ze znakiem „stop”. Do realizacji tej części zadania wykorzystane zostaną Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.



Za realizację inwestycji odpowiada firma Marbruk, z którą podpisano umowę o wartości 38,6 miliona złotych. Zakończenie wszystkich prac planuje się na 2027 rok. Po odbiorach droga będzie objęta 7-letnią gwarancją.



Podpisy pod umową złożyli dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysław Dąbrowski oraz prezes firmy Marbruk Marcin Kwiatkowski. W spotkaniu uczestniczyli także starosta bydgoski Piotr Kozłowski, wójt gminy Osielsko Janusz Jedliński i radny gminy Osielsko Marek Protasewicz.