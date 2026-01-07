Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę? Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz?

2026-01-07, 13:31  Marcin Glapiak/Redakcja
Logo Gminy Gniewkowo/fot. Henryk Żyłkowski

Logo Gminy Gniewkowo/fot. Henryk Żyłkowski

W gminie Gniewkowo zawiązała się grupa referendalna ws. odwołania ze stanowiska tamtejszego burmistrza Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz oraz Rady Miejskiej. Inicjatorzy akcji złożyli w Urzędzie Gminy stosowne powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum.

Podobne powiadomienie trafiło do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy. Jak tłumaczą pomysłodawcy akcji, głównymi powodami inicjatywy referendalnej jest wymuszenie zwolnienia kierowniczki tamtejszego MGOPS i zamiar likwidacji szkół.

W najbliższych dniach ma rozpocząć się zbieranie podpisów. Jak poinformowano nas w Urzędzie Gminy, burmistrz Gniewkowa na razie nie chce komentować całej sprawy.

Nasz reporter Marcin Glapiak zapytał mieszkańców Gniewkowa, co sądzą o pomyśle przeprowadzenia referendum. Efekty sondy poniżej:

Mieszkańców o zdanie pytał Marcin Glapiak

Relacja Marcina Glapiaka

