Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

2026-01-07, 14:59 Tatiana Adonis/Redakcja

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Kujawsko-pomorscy policjanci sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Ujemne temperatury to dla osób bez dachu nad głową śmiertelne zagrożenie. Według szacunków w całym regionie jest nawet do dwóch tysięcy bezdomnych.

Funkcjonariusze oraz strażnicy miejscy patrolują opuszczone budynki, tereny leśne i ogródki działkowe, szukając osób potrzebujących wsparcia. – Staramy się bywać w tych miejscach, o których wiemy, że mogą przebywać osoby bezdomne – powiedział Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.



Patrole odbywają się często ze strażnikami miejskimi. Podczas kontroli funkcjonariusze informują osoby bezdomne, gdzie są wydawane ciepłe posiłki. Przypominają też o funkcjonujących schroniskach, noclegowniach oraz ogrzewalniach.



Policjanci apelują także, by nie być obojętnym i reagować na potrzebujących pomocy. – Zwracajmy uwagę na osoby, które np. przysnęły na przystanku, znajdują się w miejscu, w którym nie powinny być, a ich stan wskazuje na to, że ewidentnie potrzebna jest pomoc. Przynajmniej zgłośmy to służbom – dodała rzeczniczka. Aby zgłosić taką osobę, wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112.