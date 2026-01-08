Alarm w bloku w Strzelnie! Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

2026-01-08, 21:31 Redakcja

W bloku w Strzelnie rozpylono substancję chemiczną. Konieczna była ewakuacja/fot. OSP Strzelno/Facebook

Do zdarzenia doszło na Osiedlu Piastowskim w Strzelnie. Zgłoszenie o wyczuwalnej woni substancji chemicznej wpłynęło około godz. 18. Na miejsce przyjechały cztery strażackie zastępy, w tym jednostka ratownictwa chemicznego z Torunia.

Szesnaścioro mieszkańców bloku ewakuowano. Gmina podstawiła autokar, żeby ludzie mogli się w nim schronić i ogrzać na czas akcji. Podano im także ciepłe napoje.



Przebieg akcji relacjonował asp. sztab. Krzysztof Meller, oficer prasowy PSP Mogilno.



- Przyjęliśmy zgłoszenie, że w jednym z bloków mieszkalnych w Strzelnie mieszkańcy wyczuwają nieprzyjemny, drażniący zapach dochodzący z klatki schodowej. Na miejsce zostały skierowane zastępy OSP Strzelno i JRG Mogilno, jednak nasze czujniki wielogazowe nie wykrywały żadnej substancji. Dowódca akcji podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców - w sumie było to 16 osób. Na miejsce została wezwana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Torunia, która próbowała ustalić, jaka to mogła być substancja. Grupa chemiczna z Torunia chciała mieć absolutną pewność, że nie ma tam żadnych niebezpiecznych substancji i dopóki nie potwierdzili, że teren jest bezpieczny, nikt nie mógł wrócić do mieszkań.



Władze zadeklarowały, że w razie potrzeby udostępnią miejsca noclegowe ewakuowanym mieszkańcom.



Na szczęście nie było takiej konieczności. Około godziny 22.30 wszyscy mogli wrócić do swoich mieszkań. Strażacy nie wykryli zagrożenia, choć substancja, której zapach wyczuli ludzie, pozostaje nieznana. Nikt poważnie nie ucierpiał. Dwie osoby skarżyły się na ból brzucha, ale nie wymagały pomocy medycznej.